Arizona spet prevroča za Dallas, ki se bo moral reševati doma

Luka Dončić je bil z Devinom Bookerjem (oba po 28 točk) prvi strelec obračuna, ki ga je Dallas sicer dobro začel in vodil po prvi četrtini (26:23), nato pa je vajeti v svoje roke povsem prevzela najboljša ekipa rednega dela. Sploh po polčasu, ko je bil izid še tesen (49:46), so Sonca prerešetala mrežico gostov z izidom 33:14 v tretji četrtini, po katerem se Žrebički niso več pobrali in bodo potrebovali še tretjo domačo zmago ob selitvi serije nazaj v Teksas, če se bodo želeli izogniti slovesu od letošnje končnice.

Dončić je 28 točkam dodal 11 skokov in 2 asistenci, Jalen Brunson mu je sledil z 21 točkami in 7 skoki, poleg Bookerja (28 točk in 7 skokov) pa so se pri Phoenixu strelsko izkazali še Deandre Ayton z 20 (9 skokov), Mikal Bridges s 14 (7 skokov) in Cameron Johnson s 14 točkami.

Dončić: Verjamemo, da lahko dvakrat premagamo tudi takšno ekipo

»Šli bomo nazaj domov in igrali tako, kot igramo doma. Vemo, da bodo z nami tudi naši izvrstni navijači, samo trdo moramo garati 48 minut,« je po visokem porazu, drugem najvišjem, odkar nastopa v končnicah lige NBA, povedal Dončić. »Žoga bo morala bolje in hitreje krožiti. Naša statistika je izjemna, ko se močneje približamo raketi in to je na meni, večkrat se je moram dotakniti. To je ključ do zmage, od tam naprej sledi zaključevanje akcij. Kljub temu, da smo na pragu izpada, se počutimo dobro, naša samozavest je nedotaknjena. Vrnili se bomo domov, kjer je z našimi navijači vedno lepo igrati. Samozavestni smo, čeprav zdaj potrebujemo dve zmagi. Težko bo proti takšni ekipi, a verjamemo v to.«

Booker je izboljšave v peti tekmi pripisal ogledu posnetkov s trenerjem Montyjem Williamsom, ki so ga nekaj ur prej izbrali za trenerja leta v NBA. »Pregledujemo posnetke. Trener postreže s prilagoditvami, naredimo jih in jim sledimo,« je dejal Booker, ki je z dvema trojkama odločilno prispeval k morda ključnemu nizu 11:4 na začetku drugega polčasa, ko je Phoenix ubežal na 61:50. Tudi minuta odmora gostujočega stratega Jasona Kidda ni uspela zajeziti naleta Sonc, ki so pred zadnjo četrtino vodila z 82:60, Booker je samo v tretji četrtini dosegel 12 točk. Dallas je v prvih šestih minutah omenjene četrtine dosegel le štiri točke, soigralci so prepogosto zgolj spremljali Dončića in čakali na kakšen trenutek navdiha, v teh 12 minutah so Teksašani izgubili ravno toliko žog.

Williams je po tekmi pohvalil obrambo, ki da je »hrbtenica« Phoenixa. Dallas so Arizonci zadržali pri 38-odstotnem metu iz igre. Booker je v 30 tekmah končnice v karieri že dosegel 804 točke, 25-letnik se lahko pohvali, da je v družbi zgolj 18 igralcev s takšnim izkupičkom po 30 obračunih, v tem tisočletju je to denimo uspelo Anthonyju Davisu, Donovanu Mitchellu, Kevinu Durantu, LeBronu Jamesu, Tracyju McGradyju, Vincu Carterju in Allenu Iversonu.

Morant morda že odigral zadnjo tekmo sezone (STA) Ja Morant, prvi zvezdnik Memphis Grizzlies, ki se v polfinalu zahodne konference lige NBA meri z Golden State Warriors, bojevniki v boju na štiri zmage vodijo s 3:1, bi lahko manjkal do konca sezone. Dvaindvajsetletnik si je v končnici poškodoval desno koleno, so sporočili iz njegove ekipe. Gre za bržkone usodni udarec za upe grizlijev na preboj v konferenčni finale, saj so iz tabora Memphisa potrdili, da je »malo verjetno, da bo Morant to sezono še igral«. Morant, ki je to sezono prejel nagrado lige NBA za košarkarja, ki je najbolj napredoval, je odšepal z igrišča na sobotni tekmi v San Franciscu, potem ko se je poškodoval v zadnji četrtini. »Morant je opravil preiskavo z magnetno resonanco NMR, ki je razkrila poškodbo kosti desnega kolena,« so zapisali Grizliji.

Butler pozna recept za odločilno zmago Miamija

V drugi tekmi večera je Miami pred svojimi navijači silovito opravil s Philadelphia 76ers s kar 120:85 in lahko napredovanje v konferenčni finale potrdi že na naslednjem obračunu v Philadelphii (3:2 v zmagah). Jimmy Butler je dosegel 23 točk, 9 skokov in 6 asistenc, dvojni dvojček je uspel Maxu Strusu (19 točk, 10 skokov), medtem ko so košarkarji Vročice Joela Embiida zadržali pri vsega 17 točkah in 5 skokih.

Butler je bil po poročanju STA le eden od sedmih košarkarjev Miamija, ki so dosegli vsaj deset točk. Poleg Strusa (19) je Gabe Vincent prispeval 15 točk, Victor Oladipo jih je dodal 13, Bam Adebayo pa 12. Philadelphia pa nikakor ni mogla zagnati motorja, prvi zvezdnik Embiid, ki je spet igral z zaščitno masko, še ni bil pravi. Tekmo je končal s 17 točkami, James Harden pa z le 14. Skupno so košarkarji Philadelphie zadeli le 31 od 85 metov na koš.

»Naredili smo, kar smo morali. Zmagali smo doma. Ko zadevamo na koš, smo druga ekipa. Želim si, da bi tako igrali tudi takrat, ko nam ne gre vse po maslu,« je po tekmi dejal Butler in pred šesto tekmo, na kateri si lahko Miami že priigra finale vzhodne konference, napovedal: »Če se bomo le držali navodil, se osredotočili na obrambne naloge, potem bomo zmagali.«