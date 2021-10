Atlanta pokvarila debi Jasona Kidda in 200. tekmo Dončića

V obračunu vodij nove generacije je Trae Young tokrat zasenčil Luko Dončića, ki je razen njunega prvega obračuna v karieri v sezoni 2018/19 dobil naslednje tri, a bil na prvi tekmi svoje četrte sezone in 200. v svoji karieri v najmočnejši košarkarski ligi na svetu tokrat brez moči proti razpoloženim sokolom. Atlanta, ki je še letos igrala finale vzhodne konference, je vnovič dokazala, kako odlično so pri njenem vodstvu v zadnjih letih gradili ekipo okoli Younga, ki ga je na naboru leta 2018 sicer izbral Dallas, a si ga je nato z Atlanto izmenjal za slovenskega asa.

Povsem drugačno je bilo sestavljanje teksaške ekipe, kjer Dončića niso uspeli obdati z večjimi zvezdniki, tudi v novo sezono pa je Ljubljančan krenil s Kristapsom Porzingisom, čigar težave s poškodbami imajo že dolgo brado. Ob podaljšanju pogodbe z Dončićem je sledila tudi korenita prevetritev strokovnega štaba in postave v pisarnah Dallasa, toda prva tekma po koncu ere trenerja Ricka Carlisla se ni razpletla po željah Jasona Kidda. Dallas je bil večji del obračuna nemočen, poleg Younga je blestel tudi Cam Reddish, ki je dosegel 20 točk, Young pa točko manj. Reddish je v klub leto po Youngu prav tako prišel po zaslugi Dončića, saj je Dallas za usluge nekdanjega člana ljubljanske Olimpije in madridskega Reala Teksašanom po naboru 2018 predal tudi svoj »pick« na naboru 2019, ki se je nato spremenil ravno v Reddisha.

Dončić: Ni razlogov za skrb

»Mislim, da smo igrali grozno. To je bila naša prva tekma z novim trenerjem, imamo tudi veliko novih članov strokovnega štaba in igralcev. Vse bo v redu z nami, toda bila je grozna tekma, nič ni šlo skozi obroč, a do konca je še 81 tekem, tako da ni razlogov za skrb,« je z nasmeškom na obrazu po tekmi povedal Dončić, ki ga je zelo dobro ustavil De'Andre Hunter. 22-letni as je iz igre metal 6:17, zbral je še 11 skokov in 7 podaj. Mavericks so iz igre metali 31:93 ali zgolj 32,6-odstotno.

To je bila Dončićeva 200. tekma, pred katero se je že pridružil izbrani druščini: le Oscar Robertson je v zgodovini lige do 200. tekme dosegel vsaj 5000 točk, 1500 skokov in 1500 podaj.

Kar šest domačih košarkarjev je doseglo najmanj deset točk (klop je prispevala 44 točk), pri Dallasu pa je bil poleg Dončića najučinkovitejši Jalen Brunson (17), medtem ko je Porzingis, ki je tekmo poleg Luka začel z Dorianom Finney-Smithom, Timom Hardawayem mlajšim in Dwightom Powllom, prispeval 11 točk, 5 skokov, 2 blokadi, 1 ukradeno in kar 4 izgubljene žoge v 29 minutah. Atlanta je večji del posla opravila v tretji četrtini, ko je vodstvo z 51:44 ob polčasu povišala na 86:64 in se ni več ozirala nazaj.

Young je sicer začel rezervirano, nato pa v odločilni četrtini dosegel 12 točk in podelil še devet podaj. Gledalci v domači dvorani State Farm Arena so ga nagradili z vzkliki »MVP, MVP«.

Ne želijo povzročati gneče

»Dobro je imeti takšne težave. Imamo tako veliko fantov, ki lahko igrajo,« je bil zadovoljen Young. Trener Nate McMillan, ki je z ekipo v minuli sezoni kot začasni trener spisal izjemno zgodbo, zagovarja igranje s polnim plinom od prve do zadnje minute, kar mu ob tako širokem kadru seveda lahko uspeva. »Lahko igramo z desetimi, enajstimi fanti. Ni potrebe, da se doziraš, ko imaš klop, ki lahko pride v igro. Želimo ohraniti pritisk na nasprotniku,« je dejal McMillan.

Za njegovim trenerskim kolegom, legendo lige NBA Jasonom Kiddom, je ne preveč vzpodbudna prva tekma na klopi po sezoni 2017/18, ko je nekdanji ameriški reprezentant in prvak lige NBA z Dallasom izgubil službo na klopi Milwaukeeja. Tik pred tekmo so ga izbrali v družbo 75 največjih igralcev v zgodovini lige, ki letos praznuje 75. obletnico obstoja (ovacije domačih navijačev je ob minuti odmora dobil legendarni član kluba Dominique Wilkins, ki ga je prav tako doletela ta čast), a to ni prav nič pomagalo predstavi njegovih varovancev na parketu.

»Zdelo se mi je, da so fantje prihajali v izvrstne položaje. Žoga le ni hotela notri,« je ocenil. »Moramo poiskati tisto ravnovesje, tako da ne delamo gneče v raketi. Vsi morajo najti položaj, na katerem se počutijo najbolj udobno,« pa je dodal Porzingis. Prednost Atlante je v zadnji četrtini narasla tudi že do 30 točk, zato so lahko zaigrali vsi košarkarji, skupno jih je priložnost dobilo kar 14 – novinec Jalen Johnson je poleg šestih točk zbral še dva skoka. Na klopi je ostal le rahlo načeti veteran Lou Williams.

Dallas ta konec tedna (v nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času) čaka gostovanje v Torontu, kjer bo Dončića pričakal nekdanji reprezentančni kolega Goran Dragić. Njegov nekdanji klub Miami je v četrtek zvečer visoko ugnal branilce naslova Milwaukee Bucks na domači Floridi, bilo je 137:95.

Četrtkovi izidi:

Atlanta Hawks : Dallas Mavericks 113:87

(Luka Dončić 18 točk, 11 skokov, 7 podaj, 1 ukradena in 5 izgubljenih žog v 35 minutah za Dallas.)

Miami Heat : Milwaukee Bucks 137:95