Beograjčanom žvižgi v Kaunasu, ker niso želeli prijeti transparenta

Košarkarji Žalgirisa, ki jih s klopi vodi slovenski strokovnjak Jure Zdovc, so na preloženi tekmi 21. kola v evroligi s 103:98 po podaljšku ugnali Crveno zvezdo. Srbsko moštvo je tako ostalo pri 11 zmagah v sezoni ob 16 porazih. Že pred nedeljskim obračunom je bilo daleč od mest, ki vodijo v končnico. Litovci so zabeležili osmo zmago, a imajo še naprej najslabše razmerje zmag in porazov (8:20).

Pri domači ekipi iz Kaunasa, ki je po trojki Tylerja Cavanaugha v zadnji sekundi rednega dela izsilila podaljšek, so se z 18, 17 oz. 16 točkami izkazali Edgaras Ulanovas, Lukas Lekavičius in Josh Nebo. Pri Beograjčanih je bil najboljši strelec Ognjen Dobrić z 21 točkami, 18 jih je dodal Dejan Davidovac. V naslednjih dneh bo še nekaj zaostalih obračunov, redno 34. kolo pa bo na vrsti v četrtek in petek.

V dvorani legendarnega litovskega kluba je postalo še kako vroče, ko so pred tekmo košarkarji razvili transparent v podporo Ukrajini. Hitro so se razlegli glasni žvižgi, ko je postalo jasno, da so ga v rokah držali zgolj domači košarkarji in sodniki ...