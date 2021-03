Beograjska velikana v krempljih odstavljenih trenerjev

Saša Obradović. FOTO: Eurocup

Italijanski košarkarski trenerin vodstvo Partizana sta v sporu. Dvainpetdesetletni Italijan, po materi in stari materi hrvaško-črnogorskega rodu, od odgovornih pri beograjskem klubu zahteva 700.000 evrov in zamudne obresti.Tožbo je vložil na košarkarsko arbitražno sodišče. Do zapleta je prišlo, ker Partizan ni plačeval davkov v Italiji, kot so sklenili ob podpisu pogodbe, s čimer je trener lahko aktiviral dodatek v pogodbi, po katerem lahko zahteva še polno plačo za tretjo sezono. Trinchieri je bil med letoma 2018 in 2020 trener črno-belih, zdaj pa vodi Bayern, ki je v torek gostoval v evroligi v Beogradu.Pri Bayernu Trinchieri zaupa tudi Ljubljančanu, ki je proti Crveni zvezdi igral 20 minut in pri zmagi z 78:76 dosegel devet točk.Pred tedni je podobno kot Italijan vložil tožbo za izplačilo dolgov vložil na lanskega decembra odstavljeni trener Crvene zvezde. Od rdeče-belih zahteva kar plačilo za dve sezoni in nagrado za lovoriko v srbskem pokalnem tekmovanju, čeprav so jo rdeče-beli osvojili pod taktirko njegpovega naslednika