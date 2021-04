Beograjski rdeče-beli so še naprej nerešljiva uganka

Če so bili Ljubljančani v sredo do zadnjih sekund v igri za zmago, so v današnjem dvoboju proti Crveni zvezdi na čudež upali le do zadnje četrtine. Beograjčani so v Stožicah dokazali, da so prvi favoriti za naslov v ligi ABA in v Ljubljani prepričljivo zmagali z 89:72.Crvena zvezda je v najboljšem položaju za prvo mesto v rednem delu, Olimpija pa bo za zanesljivo uvrstitev med štiri najboljše in v končnico morala premagati še Cibono v torek v Zagrebu in Mego Soccerbet, 27. t. m., v Stožicah.Perry 29 (9:6 za tri), Blažič 14, Jones in Marinković po 5, Dimec in Hopkins po 4, Brown, Hodžić in Rupnik po 3, Murić 2; Dobrić 26 (6:4 za dve, 19:6 za tri), Loyd 21, Davidovac 13, Walden 9, Lazić 8, Hall 6, Kuzmić 4, Nnoko 2.