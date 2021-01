Bo Filipovski preporodil brezzobe leve v Stožicah?

Neučinkoviti črno-beli

90,8 točke na tekmo dosega Cedevita Olimpija v ligi ABA, na 2. mestu je Crvena zvezda s 85,7.

Jaka Blažič (v sredini) je kot nekdanji košarkar Crvene zvezde vedno zelo nabrušen v dvobojih s Partizanom. Lanski Olimpijin adut Codi Miller-McIntyre (levo) očitno ne bo igral v Stožicah. FOTO: ABA

V Beogradu so jih »pretepli«

68

točk so v povprečju zmogli košarkarji Partizana ob zadnjih štirih porazih v ligi ABA in evropskem pokalu.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Košarkarji Cedevite Olimpije so lahko zadovoljni. Nanizali so štiri zmage, v evropskem pokalu so najuspešnejša zasedba iz regije in resno v igri za uvrstitev v četrtfinale, v ligi ABA pa so doslej zbrali en poraz manj kot lani v prvih 14 tekmah in se bodo do zadnjega borili za preboj v polfinale. Pred daljšim premorom med 6. in 27. februarjem zaradi reprezentančnih kvalifikacij za EP 2022 in sproščenih terminov za končnice nacionalnih pokalnih tekmovanj (v Sloveniji so jo preložili, saj so lahko zaradi pandemije dejavni le prvoligaši), pa jih drevi čaka nov velik izziv: dvoboj s Partizanom v 17. kolu lige ABA.Pred stožiško revanšo z Beograjčani, s katerimi so konec oktobra izgubili s 77:86 (Blažič 24, Murić 13, Jones 11; Miller McIntyre 17, Thomas 13, Gordić 11), so Ljubljančani v veliko boljšem položaju. Partizan se namreč niti po prihodu slovenskega trenerjav prvih dneh novembra ni iztrgal iz zelo neprijetne krivulje in je v celotni sezoni doživel že sedem porazov več kot Cedevita Olimpija.V ligi ABA je klonil že osemkrat in ima le še teoretične možnosti, da bi lahko v prihodnji sezoni igral na mednarodni sceni. Še posebej črn je njegov niz na gostovanjih, saj je pred prihodom v Slovenijo izgubil v Čačku in Podgorici v regionalni ligi, v evropskem pokalu pa v Parizu z ekipo Boulogne Metropolitans, ki jo vodi, in v sredo v Krasnodaru z Lokomotivom Kubanom.Partizan pretresajo tudi kadrovske menjave in v Stožicah najverjetneje ne bo mogel računati na svoje najučinkovitejše košarkarje s prve tekme v Beogradu.je že prestopil k Mornarju, na izhodnih vratih je tudi, na katerega ima ljubljansko občinstvo lepe spomine iz prejšnje sezone, krilni centerpa se je poškodoval na ogrevanju pred zadnjo evropsko tekmo.Nasploh imajo Beograjčani tudi pod taktirko novega organizatorjain rekonvalescentavelike težave v napadu, saj so ob zadnjih štirih porazih zmogli le 68 točk na tekmo, medtem ko se Cedevita Olimpija odlikuje s povprečjem 90,8 točke v celotni ligi ABA, v evropskem pokalu pa s 83,2.Olimpijin strategkajpada ni zamudil priložnosti, da bi namenil nekaj pohval brezzobemu rivalu s slovitim imenom in Filipovskemu, s katerim sta uspešno sodelovala ob prelomu tisočletja in leta 2002 proslavila Olimpijino zmagoslavje v ligi ABA; prvi kot igralec, drugi kot pomočnik. »Čaka nas zahtevna tekma z veliko ostrine. V Beogradu so nas košarkarji Partizana ‘pretepli’, hkrati pa pobrali veliko žog pod našim obročem. Zato bo zelo pomemben skok, paziti pa bomo morali tudi na vse druge prvine. Partizan je namreč odlična ekipa z zelo dobrim trenerjem,« meni Golemac.Filipovski odgovarja v podobnem slogu: »Cedevita Olimpija je v vrhunski formi. Njeni košarkarji so izjemno natančni pri metih, na zadnjih tekmah so dvakrat premagali Budućnost, po enkrat pa Split in Bourg. Vidi se, da so zelo dobro uigrani in organizirani, saj uspešno sodelujejo v obrambi in napadu. Po mojem mnenju trenutno igrajo najbolje v ligi NBA. V Ljubljani ni bilo Partizanu nikoli lahko, vendar bomo dali vse od sebe.«FMP – Budućnost (17), Cedevita Olimpija – Partizan (19), Mornar – Borac (21);Cibona – Krka (19);Crvena zvezda – Mega (18), Igokea – Split (21).