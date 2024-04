Bojevniki s Stephenom Curryjem na čelu že končali sezono

Košarkarji moštva Golden State Warriors s superzvezdnikom Stephenom Curryjem na čelu so klavrno končali sezono v ligi NBA. Na t. i. turnirju play-in so s 94:118 klonili proti igralcem kluba Sacramento Kings in ostali brez končnice. Los Angeles Lakers pa so z LeBronom Jamesom v gosteh premagali New Orleans Pelicans (110:106) in si tako priigrali vstopnico za izločilne boje, v katerih se bodo uvodoma pomerili z Denver Nuggets.

Ekipe iz vsake konference, ki so redni del prvenstva končale na mestih od sedem do deset, se potegujejo za zadnji dve vozovnici za končnico. Format, ki so ga pristojni v ligi NBA uvedli leta 2021, je bil neusmiljen do Bojevnikov. Prvaki iz leta 2022 so se namreč poslovili od nadaljevanja.

Keegan Murray je za Kralje dosegel 32 točk, De'Aaron Fox jih je dodal 24. Na njunih krilih je Sacramento ostal pri življenju v dodatnih kvalifikacijah, potem ko je izločil Golden State. Kralji so se tako oddolžili Bojevnikom za lansko izločitev v prvem krogu končnice (s 3:4 v zmagah) in si priigrali pravico do boja za zadnjo vstopnice na zahodu. V petek bodo gostovali pri Pelikanih, zmagovalec tega dvoboja pa se bo kot osmouvrščeni v zahodni konferenci uvrstil v končnico.

LeBron James (z žogo) je k zmagi Jezernikov prispeval 23 točk. FOTO: Stephen Lew/Usa Today Sports

James: Fantje so pripravljeni na boj

Jezerniki pa so bili boljši od New Orleansa, za nagrado pa so si v prvem krogu končnice prislužili bitko z branilci lovorike Denver Nuggets. V soboto jih čaka prva tekma tega dvoboja, ki se je lani končal s prevlado Denverja. James je proti Pelikanom zbral 23 točk, devet podaj in devet skokov.

»Pokazali smo, kaj smo sposobni narediti tako v napadu kot obrambi,« je dejal James, čigar moštvo vstopa v končnico z 12 zmagami na zadnjih 15 tekmah. »Trenutno imamo dobro ekipo, dobro rotacijo igralcev, dober načrt in fantje so pripravljeni na boj.«

Pelikani pa so se znašli na robu izpada. Njihov položaj je toliko bolj zapleten, ker se je v zadnjih minutah tekme poškodoval Zion Williamson, ki je sicer zbral 40 točk in 11 skokov. Toda kmalu po izenačenju na 95:95 se je po poskusu meta na koš poškodoval in predčasno zapustil parket. Trener Pelikanov Willie Green je po tekmi pojasnil, da gre za bolečine v levi nogi. »Po jutrišnjih pregledih bomo vedeli več,« je dejal Green.