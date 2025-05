Boleč poraz zmajev v Združenih arabskih emiratih

Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvi tekmi četrtfinala lige ABA v gosteh s 85:86 (65:64, 45:43, 19:20) izgubili proti igralcem Dubaja, ki so tako v seriji na dve zmagi prešli v vodstvo z 1:0. Druga in morda že odločilna tekma bo v petek v Ljubljani.

Uvodni dvoboj četrtfinala v Združenih arabskih emiratih je bil sila izenačen, ekipi sta se večkrat izmenjali v vodstvu, na koncu pa so si s točko prednosti ob zadnjem zvoku sirene priigrali domači košarkarji. Ti so tekmo bolje začeli, v uvodu držali nekaj malega prednosti, sredi uvodne četrtine pa ušli za +8 (13:5). A še pred prvim odmorom so Ljubljančani izenačili pri 18:18, ob koncu uvodne četrtine pa zaostajali le za točko.

V drugi so nato hitro s trojko Jake Blažiča prvič na dvoboju vodili (22:20). Dubaj je nemudoma odgovoril in znova povedel, sredi četrtine pa je bila Olimpija pri izidu 31:29 spet spredaj. Niz gostov se je nadaljeval, pobegnili so na +8 (37:29) in +9 (43:34), do polčasa pa se je Dubaj približal in zaostajal le za dve točki.

Po prihodu iz slačilnice je Klemen Prepelič s trojko Dubaju priigral novo prednost (46:45), po nekaj minutah izenačenega dvoboja pa je proti koncu tretje četrtine ljubljanska zasedba pobegnila za osem točk (65:57). A še pred sklepno četrtino se je Dubaj vnovič približal le na točko zaostanka.

V uvodnih minutah zadnjega dela je zasedba trenerja Zvezdana Mitrovića večinoma držala majhno prednost, a so domači igralci vseskozi grozili in bili blizu. Olimpija je nato ušla za sedem točk (76:69), slabe štiri minute pred koncem tekme pa je bila razlika znova zgolj točka.

V zaključku napetega obračuna pa so bili bolj zbrani varovanci Jurice Golemca, Dubaj je slabi dve minuti pred koncem vodil za štiri točke (84:80). Olimpija se je še skušala vrniti, po prostih metih Danila Tasića je zaostajala za točko (85:86), v zadnjih 16 sekundah še imela napad za zmago, a je bil ta neuspešen po metu Dewayna Stewarta.

Pri Dubaju sta po 18 točk dosegla Nate Mason (še pet podaj) in Prepelič, 14 jih je prispeval Leon Radošević. Pri Olimpiji je bil s 17 točkami najuspešnejši Tasić, 15 jih je dodal Brynton Lemar.