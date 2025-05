Klemen Prepelič in Jurica Golemac sta zdaj na arabski strani

V nadaljevanju preberite:

Maj tradicionalno prinaša izločilne boje tudi v jadranski košarkarski ligi. Cedevita Olimpija je s šestim mestom po rednem delu nekoliko zaostala za pričakovanji, a vseeno dobila zanimivega tekmeca v četrtfinalnem paru. Dubaj je nazadnje izgubil prav proti zmajem, nato pa nanizal 13 zaporednih zmag in končnico dočakal kot najbolj vroče moštvo v tem tekmovanju. Olimpija se na dolgo pot pred nedeljskim dvobojem ne odpravlja z belo zastavo, skrivnosti v boju z nekdanjima zmajema ne bo.

Vabilo Dubaju za vstop v jadransko druščino je pred sezono dvigovalo prah, srbski projekt z močnim slovenskim pečatom na arabskih tleh pa ni razočaral. Tribune v areni Coca-Cola ne samevajo, pod taktirko Jurice Golemca je zelo kakovostno moštvo postalo resen kandidat za naslov prvaka že v prvi sezoni. Zadnji poraz jim je zadala prav Cedevita Olimpija, od 19. januarja so nanizali 13 zaporednih zmag in za konec premagali še Budućnost, najboljšo ekipo rednega dela. Zdaj jih čaka nov obračun z Ljubljančani, ki bo za Golemca in kapetana Klemna Prepeliča, oba stara znanca Stožic, nosil posebno težo.