Za zmago v Dubaju bo treba zadeti kakšno trojko več in imeti pogum

Košarkarji Cedevite Olimpije so zakorakali v del sezone, kjer spodrsljaji ne pridejo več v poštev. V četrtfinalu lige ABA se bodo pomerili z Dubajem, prva tekma bo na sporedu v nedeljo ob 16. uri, druga (in morebiti že zadnja, moštvi igrata na dve zmagi) prihodnji petek v Stožicah. Ljubljanski ostrostrelec Gregor Glas je v pogovoru za Delo poudaril, da Olimpija lahko pride do presenečenja, če bo odigrala tekmo brez napak. Dolga pot v Dubaj ne bo izgovor, motivacija in energija v zmajevem gnezdu za dvoboj končnice ne bo vprašljiva.

Vstopili smo v ključni del sezone, začenja se končnica. Kako ste zadovoljni z opravljenim delom do sedaj?

V vseh tekmovanjih smo dosegli ali presegli pričakovanja, tako da mislim, da smo lahko zadovoljni. Malo slabše smo začeli sezono in se nekoliko lovili, potem pa smo ujeli pravi ritem in stopnjevali igro. Zdaj smo v dobri formi, pred nami je glavni del sezone in upamo na najboljše. Zato smo tudi delali do sedaj, da smo prišli v ta položaj.

V končnici se boste pomerili z Dubajem, ki pogleduje tudi proti naslovu prvaka v ligi ABA. Kakšen dvoboj pričakujete?

Čakata nas vsaj dve zelo težki tekmi, Dubaj ima kakovostno ekipo, ki ima predvsem v napadu odlične posameznike, nevarni so lahko z vseh strani in znajo zadeti od daleč. V zadnjih tednih smo si vzeli veliko časa, da se pripravimo na njihovo igro, poskušali smo predvideti njihov taktični načrt in se nanj prilagoditi. Težke tekme bodo, a nič ni nemogoče, če bomo samozavestni in igrali na zmago.