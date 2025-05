Daneua pred Dončićem odstranili iz dvorane

Na drugi tekmi finala lige ABA 2 je Ilirija v dvorani Tivoli zapravila priložnost za naslov prvaka. Košarkarji sarajevske Bosne so slavili s 77:68 in si priigrali tretjo, odločilno tekmo, ki bo v Sarajevu prihodnjo sredo.

Obračun so si ogledali tudi Luka Dončić, zvezdnik Los Angeles Lakers, Aleksander Sekulić, selektor moške košarkarske reprezentance, in sloviti Ivo Daneu, ki je prav v Tivoliju leta 1970 z Jugoslavijo postal svetovni prvak. Daneua pa je sodniška trojka – srbsko-hrvaško navezo so sestavljali Uroš Nikolić, Uroš Oberknežević in Marko Mustapić – poslala iz dvorane, a se je nato usedel na tribuno.

Nekdanji košarkar Olimpije, s katero je šestkrat postal jugoslovanski prvak, se je, sedeč ob parketu, pritoževal nad sodniškim kriterijem. »Sodniku sem samo pokazal, da so bili koraki, prej pa jih ni sodil. Sodili so katastrofalno, navijali so za Bosno. Moj kolega je bil še bolj živčen in mu je rekel lopov in sva morala oba z igrišča,« je Daneu povedal za Val 202. Po tekmi je Ilirija na družbenem omrežju instagram objavila sliko Daneua, ki ga je razglasila za najkoristnejšega igralca tekme, in se mu zahvalila za podporo. »Žal nisi mogel gledati cele tekme, strast do košarke je bila preveč za sodnike. Ivo, hvala. Vedno boš imel sedež ob igrišču na tekmah Ilirije,« je zapisal klub.

Fotogalerija.Tekmo sta si ogledala tudi košarkar Luka Dončić in ljubljanski župan Zoran Janković. FOTO: Liga Aba 2

Prvak drugorazrednega tekmovanja se uvrsti neposredno v ligo ABA, podprvak pa bo moral igrati dodatne kvalifikacije na dve zmagi s Cibono. V elitnem regionalnem tekmovanju bosta naslednjo sezono nastopali Cedevita Olimpija in Krka.