Širitev potrjena, znova trije Slovenci v ligi ABA, kakšen bo sistem tekmovanja?

Širitev lige ABA na 20 klubov, o kateri se šušlja že nekaj mesecev, je pred vrati. Na virtualni skupščini so lastniki klubov potrdili načrtovano širitev na največ 20 klubov že v prihajajoči sezoni in dali zeleno luč za pogovore z zainteresiranimi ekipami, ki bi želele sodelovati v prvi ligi ABA v naslednji sezoni.

Mednje sodi tudi Ilirija, ki bi si napredovanje med elito lahko izborila tudi v primeru poraza na tretji tekmi finala z Bosno, potem ko ji včeraj v Tivoliju ni uspel veliki met in je sarajevska ekipa izenačila na 1:1. Vodstvo lige potrjuje tudi spremembe pravil, ki bi dovoljevale maksimalno 10 klubov iz ene države, kar bi bil občuten skok z dosedanjih šestih ekip. Pravilo zadeva predvsem srbsko košarko, ki si želi (še) več predstavnikov med elito.

Ilirija je izrazila željo po skoku med regionalno elito. FOTO: Liga ABA 2

Po uspešni vključitvi Dubaja so željo po sodelovanju v ligi izrazila številna tuja moštva, med drugim romunski Cluj in avstrijska Vienna, dolgo pa se govori tudi o klubu iz Abu Dabija, ki bi šel po dubajskih stopinjah. Na skupščini so osnovali pravila za dodeljevanje posebnih povabil moštvom, ki upoštevajo tudi, od kod moštvo prihaja in dajejo prednost klubom iz Evrope.

Kakšen bo v prihodnje sistem tekmovanja, še ni znano. V zraku je več različic, če bo že v prvi sezoni opravljena širitev na 20 klubov, bi se moštva razdelila v dve skupini po 10 in nato nadaljevala s četrtfinalom, polfinalom in finalom, podobno sistemu tekmovanja v evropskem pokalu. Moštva iz spodnje polovice pa bi se pomerila v skupini za obstanek. Moštva bi po tem predlogu odigrala dve tekmi manj kot doslej, a sistem še zdaleč ni dorečen in se v prihodnjih tednih lahko še precej spremeni.