Boston le še zmaga loči od finala lige NBA, naslednji na parket Dallas

Moštvo Boston Celtics je na krilih 36 točk Jaysona Tatuma izničilo 18 točk zaostanka in premagalo Indiano s 114:111 ter povedlo s 3:0 v zmagah v finalu vzhodne konference končnice košarkarske lige NBA. Boston le še ena zmaga loči od napredovanja v veliki finale lige NBA, v katerem se bodo kelti pomerili z boljšim iz obračuna med Dallasom Luke Dončića in Minnesoto. Dallas vodi z 2:0 v zmagah v finalu zahodne konference v seriji na štiri dobljene tekme.

Indiana še ni vrgla puške v koruzo

Tatum je dodal še 10 skokov in osem podaj, Jaylen Brown je dosegel 24 točk, Al Horford pa sedem trojk na poti do 23 točk. Toda preobrat je prišel, ko so Celticsi našli način, kako upočasniti visokooktanski napad Indiane v drugem polčasu, da bi dosegli zmago v Indianapolisu, kjer bodo v ponedeljek poskušali končati serijo. »Zaključne tekme so najtežje,« je dejal Tatum in opozoril, da si Boston ne more privoščiti sprostitve kljub dejstvu, da se nobena ekipa v ligi NBA ni zbrala po zaostanku 0-3 in zmagala v končnici.

Trener Indiane Rick Carlisle zagotovo ni bil pripravljen mahati z belo zastavo. »To nas ne bo motilo, v ponedeljek zvečer se bomo vrnili sem in skušali podaljšati serijo in jih bomo pritisnili še močneje,« je obljubil Carlisle, ki je dejal, da je Indiana odigrala »pogumno igro«. Indiana je bila neporažena na šestih predhodnih domačih tekmah te sezone. Pri njej je manjkal zvezdniški igralec Tyrese Haliburton zaradi težav s poškodbo leve stegenske mišice, ki ga je že mučila to sezono.

Dončić in soigralci nad Minnesoto ob 2. zjutraj

Če bo Boton pričakovano strl Indiano v tem dvoboju, se bo v finalu te sezone pomeril z boljšim iz dvoboja Dallas vs. Minnesota. Luka Dončić in soigralci so začeli finale zahodne konference brezhibno, ta čas vodijo z 2:0 v zmagah. Naslednja tekma bo v ponedeljek ob 2. uri po slovenskem času v Dallasu.