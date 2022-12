Božični spektakel s kraljema košarke Luko in LeBronom

Izide božičnih tekem, tudi večerne med Dallasom in LA Lakers, lahko v živo spremljate prek youtuba, v teku je že prvi obračun dneva v New Yorku med domačimi Knicks in atlantskimi rivali Philadelphia 76ers:

Prihod Luke Dončića v garažo dvorane American Airlines Center:

Božični dan v severnoameriški košarkarski ligi NBA tudi letos prinaša nekaj spektakularnih obračunov. Slovenskega zvezdnika Luko Dončića čaka dvoboj s prvim obrazom lige minulega desetletja, LeBronom Jamesom, ki je drevi obiskal Dallas s svojimi Los Angeles Lakers. Jezerniki brez drugega ameriškega velezvezdnika v svojih vrstah, Anthonyja Davisa, na 13. mestu krčevito lovijo točke, ki bi jim v zahodni konferenci prinesle vsaj igranje dodatnih kvalifikacij za končnico 2023, medtem ko je Dončić s teksaškim moštvom pred večernim obračunom na 8. mestu. Vseeno ima ekipa iz mesta angelov, ki je 17-krat osvojila naslov v ligi NBA, v tej sezoni zgolj štiri zmage manj od prvakov iz leta 2011.

Dončića je vodstvo lige NBA na svojem ​youtube kanalu uvrstilo v izbor najboljših božičnih debitantov od leta 2014, z Dallasom se je v sezoni 2019/20 prvič kot del božičnega sporeda pomeril ravno z LA Lakers, toda takrat v Staples Centru:

Dončić je vroč, na nedavnem teksaškem obračunu s Houston Rockets je za zmago s 112:106 dosegel kar 50 točk. Njegov Dallas je na zelo izenačenem zahodnem delu lige osmi, Lakers pa so le pred dvema ekipama na lestvici, a z zgolj štirimi zmagami manj od Mavericks. Božični spored v ligi NBA sta z dvobojem v kultnem Madison Square Gardnu odprli ekipi New York Knicks in Philadelphia 76ers, ob 23. uri po slovenskem času se bodo v Bostonu pomerili domači Celtics, poraženi finalisti minule sezone, in Milwaukee Bucks.

Najbolj nore božične tekme v ligi NBA od leta 2016:

V noči na ponedeljek po slovenskem času bodo Denver Nuggets Vlatka Čančarja, vodilni v zahodni konferenci, igrali s Phoenix Suns, večer pozneje pa bodo v akciji še Chicago Bulls Gorana Dragića, ki jih čaka njegov nekdanji klub iz Houstona. Dallas ima sicer le tri zmage manj od Denverja.

Kolaž najboljših božičnih akcij:

Curry brez tekem vsaj še dva tedna

Stephen Curry vsaj še dva tedna ne bo mogel igrati za branilce naslova prvaka v severnoameriški košarkarski ligi NBA, so sporočili iz njegove ekipe Golden State Warriors. Štirikratni prvak lige in najboljši igralec finalne serije prejšnje sezone od poškodbe leve rame 14. decembra ne igra. Iz Warriors poročajo, da se stanje izboljšuje.