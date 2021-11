Brez ducata mož na skupni valovni dolžini ne gre

V nadaljevanju preberite:

Edo Murić že celo desetletje igra za slovensko košarkarsko reprezentanco, je njen kapetan in poleg Jake Blažiča, Klemna Prepeliča, Alekseja Nikolića in Žige Dimca edini, ki je igral tako na zlatem eurobasketu 2017 kot na letošnjih olimpijskih igrah ter je zdaj na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću v uvodnem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Pred jutrišnjo prvo tekmo s Hrvaško je razumljivo razpet med krizo Cedevite Olimpije in željo, da bi bil izbrani vrsti v čim večjo pomoč. Kaj pričakuje od gostovanja v Zagrebu?