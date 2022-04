Brooklyn in Goran Dragić sta še med živimi

Košarkarji Brooklyna so na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za končnico lige NBA ugnali Cleveland s 115:108 in potrdili nastop v drugem delu. V slabih desetih minutah se je po poškodbi predstavil tudi Goran Dragić in za zmagovalce dosegel tri točke, dva skoka in tekmecem ukradel eno žogo.

S 34 točkami in 12 skoki je bil pri zmagovalcih najbolj razpoložen Kyrie Irving, Kevin Durant je 25 točkam dodal 11 skokov. Na nasprotni strani je 34 točk dosegel Darius Garland. Tekmec Brooklyna v prvem krogu končnice bo Boston.

Goran Dragić in trener Steve Nash sta prvi del misije opravila odlično. FOTO: Brad Penner/USA Today Sports

Tekma je bila še najbolj tesna v končnici. Gostitelji so že v prvi četrtini povedli s 40:20, nato pa trdno držali prednost več kot deset točk. Še v tretjem delu so povedli z 72:52. Napeto je postalo pet minut pred koncem, ko se je prednost domačih stopila na 99:93, a Brooklynu je v odločilnih trenutkih vedno znova uspelo zadevati za prvo zmago v tako imenovanem turnirju play in.

Cleveland se bo v dodatnih kvalifikacijah za nastop v končnici pomeril z zmagovalcem dvoboja Charlotte – Atlanta.

Uvrstitve v končnico se je izjemno veselil tudi eden od manjših lastnikov Minnesote, nekdaj prvi zvezdnik v bejzbolu Alex Rodriguez (levo). FOTO: Nick Wosika/USA Today Sports

V drugi tekmi turnirja play in je Minnesota premagala Los Angeles Clippers s 109:104 in prav tako potrdila sodelovanje v play offu, kjer se bodo pomerili z Memphisom. Za domače je 30 točk dosegel Anthony Edwards, eno manj D'Angelo Russel. Na nasprotni strani je bil s 34 točkami najboljši Paul George.

Los Angeles Clippers zdaj čaka odločilna tekma z zmagovalcem dvoboja med San Antoniom in New Orleansom.

Končnica se bo začela v soboto.