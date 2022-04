Veseli Dončić je plesal ob igrišču, jutri bi lahko na njem

Poškodovani Luka Dončić je izpustil tudi tretjo tekmo končnice lige NBA, vendar sta vrzel odlično zapolnila Jalen Brunson in Spencer Dinwiddie. Brunson je dosegel 31 točk in Dinwiddie 20 za zmago Dallas Mavericks pri Utah Jazz s 126:118. Gostje iz Teksasa so odlično odprli prvo tekmo v Salt Lake Cityju in ob polčasu vodili za 17 točk. Izid v seriji na štiri zmage je 2:1 za Mavs.

Kadar ni prvega zvezdnika Dončića, je Dallas primoran igrati bolj kolektivno in tako je sedem njegovih košarkarjev doseglo dvomestno število točk. Poleg omenjenih so se izkazali Maxi Kleber (17), Davis Bertans (15), Dorian Finney-Smith (14) ter Reggie Bullock in Josh Green (po 12). Pri Jazz, ki je klonil drugič zapored, so izstopali Donovan Mitchell (32), Bojan Bogdanović (24) in Mike Conley (21).

Prekinjen črni niz Dallasa

Dončić je užival ob igrišču in veselo poplesaval, ko je opazoval svoje soigralce. Morda bo nastopil že jutri zvečer (22.30), ko bo tekma številka 4. Nemec Kleber in Latvijec Bertans sta zadela po štiri trojke, Dallas pa je prekinil niz 11 porazov pri Jazz. Trojke je metal 18:42 (v prvem polčasu 13:15). Utah se je najbolj približal na 102:103 slabih sedem minut pred koncem, vendar se je Dinwiddie odzval z dvema košema.

Dončić ima poškodovano levo mečno mišico. To si je poškodoval na zadnji tekmi rednega dela sezone 10. aprila proti San Antonio Spurs. Poškodba se ob rehabilitaciji izboljšuje in 23-letni prvi zvezdnik Dallasa je že treniral tudi z ekipo, a za današnji nastop še ni bil 100-odstotno pripravljen.

Jalen Brunson se je znova izkazal kot vodja napada Dallasa. FOTO: Alex Goodlett/AFP

»Najbolj pomembno je, da držimo skupaj. Tukaj je težko igrati. Navijači so tekmecem dali krila, ampak tudi, ko so imeli svoje minute, nismo klonili,« je ekipni duh izpostavil Brunson, ki se je poškodoval v drugi četrtini in zapustil igrišče, a se kmalu vrnil brez posledic.

Zgodovinski comeback Grizlijev

Ponoči sta bili še dve tekmi. Memphis Grizzlies se je pobral po zaostanku za 26 točk proti Minnesoti ter z zmago s 104:95 povedel z 2:1. V zadnji četrtini je bilo 37:12, kar je izenačenje četrte največje vrnitve v zgodovini končnice lige NBA. Golden State Warriors pa so še tretjič vzeli mero Denver Nuggets, bilo je 118:113. Nikola Jokić je zbral kar 37 točk in 18 skokov za Denver, za katerega ni igral Vlatko Čančar. Za Golden State sta po 27 točk dosegla Jordan Poole in Steph Curry.