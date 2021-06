Bryantovi z družinami pokojnih dosegli poravnavo na sodišču

V skupni tožbi so sodelovali tudi svojci ostalih šestih pokojnikov, ki so življenje izgubili v lanski helikopterski nesreči blizu Los Angelesa. S Kobejem Bryantom je v tragični nesreči umrla tudi hčerka Gianna Bryant, podrobnosti poravnave pa zaenkrat niso znane. Zeleno luč mora prižgati tudi sodišče, kjer je Vanessa Bryant zahtevala odškodnino zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti.



Helikopter, s katerim je upravljal pilot Ara Zobayan, je 26. januarja 2020 v slabi vidljivosti trčil v pobočje hribovja v kalifornijskem Calabasasu. Bryant je bil s 13-letno hčerko in preostalimi šestimi potniki na poti na košarkarksi turnir svoje akademije Mamba Sports.



V februarskem poročilu Ameriškega urada za varnost v letalskem prometu (NTSB) so kot krivca za nesrečo označili Zobayana. Niz slabih odločitev sicer izkušenega pilota je privedel do tragedije, so zapisali, omenili pa so tudi slab nadzor in neupoštevanje varnostnih protokolov s strani podjetja Island Express Helicopters Inc.



Pri Island Express Helicopters so se sicer branili, da je bila nesreča »božje delo«, ki ni v domeni njihovega nadzora. Tudi sami so sprožili tožbi proti dvema kontrolorjema zračnega prometa, ki naj bi tistega usodnega januarja storila več napak.

