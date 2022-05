Bursaspor v Bologno po novo senzacijo

V letošnjem finalu evropskega pokala se bodo 11. t. m. pomerili košarkarji bolonjskega Virtusa in Bursaspora. V torek so Turki nadaljevali svoj imenitni pohod v končnici tekmovanja ter po Partizanu in Cedeviti Olimpiji ugnali v gosteh še Andorro s 85:68 (Andrews 20, Bitim 18, Needham 13), danes pa je italijanska zasedba zmagala v Valencii s 83:73.

Prvi strelec Bolonjčanov je bil Gruzinec Tornike Šengelia s 15 točkami, Marco Belinelli jih je dodal 14 in Miloš Teodosić 12. Pri poražencih je bil najučinkovitejši Jasiel Rivero s 17 točkami, slovenski reprezentančni center Mike Tobey je dosegel le štiri točke, Klemen Prepelič pa še vedno okreva po zlomu roke.

V odločilnem dvoboju za lovoriko bo imel prednost domačega igrišča Virtus, zmagovalec tekme pa si bo prislužil vstopnico za evroligo. Poraženec bo ostal v čakalnici, o njegovi prihodnosti pa bo odločila usoda ruskih klubov na elitni evropski sceni.