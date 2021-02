Butler s trojnim dvojčkom ponesel Miami do četrte zaporedne zmage

Miami v drugem polčasu do preobrata

Curryjev šov v Kaliforniji

Stephen Curry je kar 30 izmed svojih 40 točk dosegel z metom za tri točke. FOTO: Daniel Dunn/Usa Today Sports

Rezultati lige NBA

Košarkarji Miamija so na gostovanju v Houstonu potrdili dobro formo, slavili so 101:94 in dosegli četrto zaporedno zmago.Vročici je niz zmag uspelo podaljšati predvsem po zaslugi, ki je tekmo je končal s 27 točkami, 10 skoki in 10 asistencami.To je bil njegov prvi trojni dvojček sezone, deseti v karieri in šesti v dresu Miamija, s čimer je na drugem mestu večne lestvice kluba prehitel, pred njim pa je le(14).Zelo raznovrstno igro je prikazal tudi center, ki je imel 13 skokov, 10 točk in 8 asistenc.V kadru Vročice je znova manjkal, ki je zaradi poškodbe levega gležnja izpustil tretjo zaporedno tekmo, moštvo pa je tik pred tekmo ostalo tudi brez(zdravstveni protokoli).Tekmo v Houstonu so bolje začeli domačini. Ti so v uvodni četrtini vodili za največ 13 točk (26:13) in imeli po dvanajstih minutah okroglih 10 točk zaloge (29:19), ob glavnem odmoru pa še šest (53:47).Vročica je drugi polčas začela s tremi zaporednimi trojkami, zadeli sointer svoji ekipi priborili tri točke prednosti (56:53).Miami je zadnjič zaostajal sedem minut pred koncem tretje četrtine ob izidu 58:59, nato pa četrtino zaključil z nizom 17:4 za prednost 12 točk (75:63).Gostitelji so v zadnjem delu skoraj ujeli svoje tekmece. Ko je50 sekund pred koncem zadel trojko, je bilo na semaforju 94:97. A pri Miamiju so ohranili mirne živce in zadeli preostale štiri proste mete, dva je prispeval Jimmy Butler, preostala dva paza potrditev enajste zmage sezone.Golden State Warriors so na domači tekmi proti Orlandu dosegli štirinajsto zmago sezone (111:105).V Chase Centru je bil najbolj razigran domači ostrostrelec, ki je zadel 10 trojk iz 19 poskusov ter tekmecem nasul 40 točk,je dodal 21 točk.Pri Orlandu, ki je doživel tretji zaporedni poraz in že sedemnajstega v sezoni, je bil najučinkovitejšis 25 točkami.Houston Rockets - Miami Heat 94:101 (Gordon in Wall po 18; Butler 27 točk, 10 skokov in 10 asistenc, Strus 21)Boston Celtics - Toronto Raptors 120:106 (Ojeleye 24, Walker 21; Lowry 24, Siakam 23)Detroit Pistons - Indiana Pacers 95:111 (Jackson 18, Stewart 17; Sabonis 26, Brogdon 18)Golden State Warriors - Orlando Magic 111:105 (Curry 40, Wiggins 21; Vučević 25, Bacon in Ross po 20)Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers 118:114 (Lillard 30, Anthony 24; Embiid 35, Simmons 23)