Čančar se je približal rekordu sezone, Oklahoma ustavila Denver

Košarkarji Denver Nuggets, katerih član je tudi Slovenec Vlatko Čančar, so v severnoameriški ligi NBA gostovali v Oklahoma Cityju: Shai Gilgeous-Alexander je dosegel drugi trojni dvojček kariere (27 točk, 11 skokov, 12 podaj) in popeljal domačo ekipo do zanesljive zmage s 108:94. Gilgeous-Alexander je po zmagi dejal, da so mu soigralci med tekmo povedali, da je blizu, in ga spodbujali, naj pride do trojnega dvojčka. Uspelo mu je minuto pred koncem.

»Med tekmo, ko igramo, ne morem zraven spremljati še statistike. Sam skušam le zmagati in z vsako žogo, ki jo dobim, narediti največ, kar lahko,« je dejal junak večera. Darius Bazley je k zmagi dodal 17 točk in 11 skokov, Lu Dort 15 točk in novinec Jeremiah Robinson-Earl 14 točk in 9 skokov. To je bila za Oklahoma City zmaga z najvišjo razliko v sezoni.

V minuli sezoni najkoristnejši igralec (MVP) lige Nikola Jokić, ki je v tekmo vstopil s povprečjem 26,3 točke, 13,5 skoka in 7,5 podaje, je tokrat za Nuggets zbral zanj skromnih 13 točk, 7 skokov in 3 podaje. Čančar je za Denver odigral 17 minut in v tem času zbral devet točk in štiri skoke, izgubil pa tudi dve žogi. V aktualni sezoni njegov rekord ostaja 10 točk z domače tekme proti branilcem naslova Milwaukee Bucks.

Veteran Johnson navduševal v Bostonu

Ti so tokrat na domačem parketu ugnali Houston Rockets, za katerimi je v zadnjem času prav tako občuten dvig forme (126:106). Jrue Holiday je zbral 24 točk in deset podaj, Khris Middleton pa 23 točk in skupaj sta popeljala prvake do zmage. Milwaukee je ta čas tretji v vzhodni konferenci, četudi zaradi poskusa omejevanja koronskih okužb v ligi manjka grški superzvezdnik Giannis Antetokounmpo.

Franz Wagner je dosegel 25 točk, Gary Harris pa 17, kar je bilo dovolj za zmago Orlando Magic, druge najslabše ekipe v prvenstvu NBA, nad Atlanta Hawks s 104:98. Pri Atlanti je Cam Reddish dosegel 36 točk.

Na tekmi Boston Celtics – Cleveland Cavaliers (111:101) je pri gostiteljih manjkalo sedem košarkarjev, pri gostih pa osem. Jaylen Brown je še na drugi zaporedni tekmi dosegel 30 točk, tokrat 34 točk, in popeljal kelte do zmage, s katero so zaustavili zmagoviti niz konjenikov pri šestih slavjih. Robert Williams tretji je k zmagi dodal 21 točk in 11 skokov, Jayson Tatum je dodal 18 točk. A največ navdušenja gledalcev je požel 40-letni veteran Joe Johnson, ki je imel v ligi 17-letni staž, a ni igral vse od leta 2018. Johnson je sicer zmogel le dve točki v dveh minutah, a je prejel glasen aplavz.

»Super je biti nazaj 20 let pozneje. Občutek je čudovit. Bilo je kar malo neresnično, ampak zelo zabavno. Hvala navijačem,« je dejal Johnson, sicer sedemkratni udeleženec tekem zvezd All-Star, ki je pred tem dosegal po 16 točk na tekmo v 1276 nastopih za Boston, Atlanto, Phoenix, Brooklyn, Miami, Utah in Houston. Darius Garland je bil prvi strelec Clevelanda z 28 točkami, Kevin Love pa jih je dodal 18. Tekma med Torontom in Chicagom je bila preložena, ker Raptors niso imeli na voljo minimuma osmih zdravih igralcev, na zadnji tekmi večera pa so Los Angeles Clippers slavili na gostovanju pri kalifornijskih rivalih Sacramento Kings (105:89). Kralji so ekipo iz mesta angelov premagali trikrat zapored, dvakrat samo v tej sezoni, a tokrat so Eric Bledsoe (19 točk), Paul George in Serge Ibaka (oba po 17) storili dovolj za prekinitev negativnega niza. Ibaka se je izkazal z rekordom sezone, kar 12 od 17 točk je dosegel v zadnji četrtini, ko so morali Clippers tudi zajeziti nalet Sacramenta.

Sredini izidi:

Oklahoma City Thunder : Denver Nuggets

(Vlatko Čančar 9 točk, 4 skoki, 1 blokada in 2 izgubljeni žogi v 17 minutah za Denver.)

Atlanta Hawks : Orlando Magic 98:104

Boston Celtics : Cleveland Cavaliers 111:101

Milwaukee Bucks : Houston Rockets 126:106

Sacramento Kings : Los Angeles Clippers 89:105

Chicago Bulls – Toronto Raptors (preloženo)