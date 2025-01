Cedevita Olimpija danes brez tekme v Litvi

Košarkarske tekme med Cedevito Olimpijo in Lietkabelisom Panevežys na ta prvi januarski četrtek ni bilo. Kot so sporočili iz ljubljanskega kluba, košarkarji zaradi vremenskih težav do predvidene ure niso prispeli v Litvo.

Na pot so se sicer odpravili v dveh skupinah. Ena je imela vmesno postajo na Dunaju, druga v Milanu. »Zaradi zamude letala iz Beograda, kjer so zmaji nazadnje igrali, so igralci skupaj s športnim direktorjem obstali na Dunaju, strokovni štab pa v Milanu,« je zapisal predstavnik kluba Tine Ružič.

Slabe tri ure kasneje je odpoved tekme prišla tudi z naslova evropskega pokala. Kot razlog je navedeno slabo vreme, ki je privedlo do množičnih zamud in odpovedi letov. »Euroleague Basketball z obema kluboma tesno sodeluje in pregleduje možnosti za nov termin tekme. Nadaljnje informacije sledijo v prihodnjih dneh,« so zapisali na spletni strani evropskega pokala.