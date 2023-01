Cedevita Olimpija doživela nov poraz v evropskem pokalu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v evropskem pokalu doživeli nov poraz, že osmega v sezoni. V tekmi desetega kroga so v skupini A v gosteh klonili proti turški Bursi s 93:111 (15:30, 41:55, 64:80).

Ljubljanski košarkarji so na zadnji tekmi leta 2022 dosegli zmago proti vodilni francoski ekipi Bourg. To je bila šele druga v sezoni, z njo pa so obudili upe, da bi lahko redni del končali med prvo osmerico, ki ima pravico nadaljevanja.

A danes so spet ostali praznih rok. V boju s tekmecem s sredine lestvice, ki je imel pred dvobojem pet zmag, so možnosti za kaj več zapravili že v uvodni četrtini, ki so jo končali pri le 15 točkah.

V ljubljanski vrsti imajo še vedno težave s poškodbami in boleznimi. Tokrat je sicer zaigral Alen Omić, ki je zaradi poškodbe gležnja predčasno končal domačo pokalno tekmo v Kranju, zaradi posledic želodčnih težav pa v postavi ni bilo Karla Matkovića.

Toda domača zasedba je z vodstvom 18:7 in z dobljeno prvo četrtino s 30:15 hitro pokazala, da jo zanima le zmaga. Gostje so igrali v valovih, obdobju slabe igre je sledilo obdobje povsem enakovredne, ko so se večkrat približali (28:35 v 17. minuti), vseeno pa so polčas Turki prepričljivo dobili.

Začetek tretje četrtine je bil preslikava uvoda tekme. V le nekaj minutah so domači spet pobegnili na 20 točk (71:50), takšnega zaostanka pa ljubljanski ekipi ni uspelo več bistveno znižati. Onuralp Bitim in David Dudzinski sta brez težav dosegla točke, gostje pa kljub 23 točkam Yogija Ferrela in 20 Josha Adamsa niso bili sposobni zmanjšati razlike. Šest minut pred koncem pa je moral trener gostov Jurica Golemac zaradi druge tehnične napake zapustiti dvorano.

Naslednja tekma v pokalu čaka ljubljanske košarkarje 18. januarja, ko bodo v svoji dvorani gostili romunsko ekipo Cluj Napoca.