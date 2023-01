Ljubljančani po novi zmagi ob bok Crveni zvezdi in Partizanu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v ligi Aba neporaženi že natančno dva meseca. V 14. kolu so v gosteh po hudem boju premagali Borac s 76:74. To je bila njihova osma zaporedna zmaga in enajsta skupno, ki jih uvršča v vrh tekmovanja. Ljubljančani so 2023 začeli z dvema zmagama; v ponedeljek so premagali Mego, danes pa težje od pričakovanj še drugič v sezoni Borac iz Čačka, ki se v spodnjem delu razpredelnice bori za obstanek.

Vnovič je izstopal Yogi Ferrell

Izbranci trenerja Jurice Golemca niso navdušili, so pa bili v zaključku tekme dovolj zbrani, hkrati pa so imeli v zadnji sekundi še precej sreče, da trojka Save Lešića ni šla skozi obroč. Ključni korak k zmagi so naredili pet minut pred koncem tekme, ko so z delnim izidom 11:1 prišli do prednosti 75:68. Domači so se v zadnji minuti sicer približali na 75:74, vendar jim je za četrto zmago zmanjkalo natančnosti.

Amar Alibegović FOTO: Cedevita Olimpija

Yogi Ferrell je bil z 19 točkami (11 v drugem polčasu) prvi strelec tekme (trojke 3:9, 7 podaj). Dvanajst jih je dodal Josh Adams (met iz igre 5:11), deset pa Amar Alibegović (11 skokov). Ljubljančani bodo 14. januarja gostili Split, 23. januarja pa jih čaka gostovanje pri Crveni zvezdi. V evropskem pokalu bodo 11. januarja igrali v Turčiji proti Bursasporju, 18. januarja pa jih Stožicah čaka romunska ekipa iz Cluja.

Borac - Cedevita Olimpija 74:76 (23:23, 42:38, 59:58) Dvorana Borac, gledalcev 1500, sodniki: Radojković, Hadžić (oba Hrvaška), Stapić (BiH); Borac: Baldwin 5, Lešić 14 (4:6), Tomašević 7, Gagić 6, Radonjić 10 (0:2), Čarapić 16 (3:4), Hale 16 (3:3); Cedevita Olimpija: Rebec 2 (0:2), Ferrell 19 (4:5), Radović 8 (2:2), Jeremić 9, Alibegović 10 (5:6), Murić 6, Adams 12 (1:2), Matković 2, Omić 8; prosti meti: Borac 10:15, Cedevita Olimpija 12:17; za tri: Borac 8:29 (Čarapić 3, Radonjić 2, Hale, Tomašević, Baldwin), Cedevita Olimpija 10:31 (Ferrell 3, Jeremić 3, Murić 2, Alibegović, Adams); osebne napake: Borac 21, Cedevita Olimpija 20; pet osebnih: Radović (37.).