Ljubljančani so imeli priložnost še v zadnji sekundi tekme v Litvi

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 14. kolu evropskega pokala izgubili z Wolves Vilnius z 89:91 (23:27, 44:46, 65:66). Za Ljubljančane, ki ostajajo brez zmage v tej sezoni, je to že devetnajsti zaporedni poraz v tem tekmovanju. Nazadnje so zmagali lani februarja proti Umani Reyer iz Benetk, ki bo njihov naslednji tekmec prihodnji teden v Ljubljani.

Hkrati je to prvi poraz novega trenerja na klopi Cedevite Olimpije Zorana Martića, ki je prejšnji teden v pokalu Spar premagal Triglav, konec tedna pa v Tivoliju še vodilno ekipo lige Aba Crveno zvezdo. V Vilniusu so bili zmaji blizu prve zmage, vendar so katastrofalno odigrali zadnjo minuto tekme. V tretji četrtini so najprej nadoknadili 12 točk zaostanka, nato pa v zadnje tri minute vstopili s prednostjo 83:80.

Matković prispeval 21 točk

Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjih sekundah. Cedevita Olimpija je 40 sekund pred koncem zapravila napad, po uspešni obrambi pa je najprej Justin Cobbs zgrešil met za izenačenje, nato pa je Jaka Klobučar izgubil še svojo tretjo žogo in zapravil priložnost za nov poskus meta na koš.

Wolves Vilnius – Cedevita Olimpija 91:89 (66:65, 46:44, 27:23) Dvorana Avia Solutions Group, gledalcev 2000, sodniki: Koljenšić (Črna gora), Halliko (Estonija), Giovannetti (Italija); Wolves Vilnius: Sulaimon 23, Mekowulu 8 (4:4), Brooks 2, Žukauskas 7, Kariniauskas 15 (3:3), Zemaitis 10 (0:1), Thurman 12 (3:4), Kozys 1 (1:2), Taylor 13 (4:4); Cedevita Olimpija: Stewart 12, Radović 7 (0:1), Radičević 6, Cobbs 15 (1:1), Glas 9, Blažič 2 (2:2), Matković 21 (1:1), Jones 6, Ščuka 2, Klobučar 5 (2:2), Dragić 4 (2:2); za tri: Wolves Vilnius 10:24 (Sulaimon 5, Zemaitis 2, Taylor, Thurman), Cedevita Olimpija 7:17 (Glas 3, Radičević 2, Radović, Klobučar); osebne napake: Wolves Vilnius 16, Cedevita Olimpija 21.

Prvo ime Cedevite Olimpije je bil Karlo Matković, ki je v dobrih 23 minutah na parketu ob metu 10:13 dosegel 21 točk (6 skokov, 6 podaj). Petnajst jih je dodal Justin Cobbs (6 podaj), 12 pa DJ Stewart. Kapetan Jaka Blažič je igral le 13 minut in dosegel dve točki - sedel je večino drugega polčasa, Zoran Dragić pa je v 16 minutah z metom 1:6 iz igre zbral štiri točke.