Cedevita Olimpija po podaljšku do zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 23. krogu lige Aba pred 1500 v dvorani Tivoli po podaljšku premagali Zadar z 80:75 (15:10, 31:35, 48:50, 66:66).

Ljubljanski košarkarji so v napornem ritmu treh zahtevnih tekem zadnji teden dosegli drugo zmago. Po prestižni zmagi proti Crveni zvezdi v regionalnem tekmovanju prejšnjo nedeljo in slovesu od evropskega pokala sredi tedna so danes gostili še trdoživo zasedbo Zadra. Dalmatinci so bili večji del tekme bližje zmagi, a so se domači rešili v podaljšek in na koncu slavili.

Zmaji so se v zaostanku znašli že v zgodnjem obdobju, nazadnje vodili z 20:19, potem pa je Zadar prevzel pobudo. Prednost ni bila velika, a domači vendarle niso mogli priti do novega vodstva. Šele v zadnji četrtini jim je to vendarle uspelo. Junaka tega dela igre in nato še podaljška sta bila Devin Robinson in Aleksej Nikolić, ki sta v ključnih trenutkih zadevala predvsem trojke (na koncu vsak po štiri), medtem ko je met izza črte pri gostih povsem zatajil (1-18).

V zadnji minuti rednega dela je bil izid večkrat izenačen, Robinson je z enim zadetim prostim metom celo poskrbel za vodstvo s 66:65, vendar so gostje pet sekund pred koncem tudi izkoristili en prosti met in tekma se je prevesila v podaljšek.

V tem je na sceno stopil Nikolić in dosegel dve trojki, eno je dodal še Robinson, z vsemi temi zadetimi meti pa so domači le strli Zadar. V zadnjo minuto so prinesli prednost 79:75 in nato naporno tekmo vendarle končali z zmago. Za domače je Robinson dosegel 25 točk, Nikolić 15, Dewayne Stewart pa 12. Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali v gosteh proti Megi čez teden dni.

Liga Aba, 23. krog:

FMP – Krka 98:89

Cedevita Olimpija – Zadar 80:75