Trideset minut dobre igre je premalo za polfinale

Košarkarji Cedevite Olimpije so v četrtfinalu evropskega pokala v Istanbulu izgubili proti Bahčešehirju z 81:85 (24:7, 46:38, 65:56).

Košarkarji Cedevite Olimpije so evropsko sezono končali v četrtfinalu. Ljubljančani so s tem izenačili dosežek iz 2022, ko so v evropskem pokalu prav tako izpadli proti turški zasedbi Bursaspor v boju za polfinale.

Bahčešehir – Cedevita Olimpija 85:81 (56:65, 38:46, 7:24) Dvorana Sinan Erdem, sodniki: Fofis (Grčija), Vyklicky (Češka), Bittner (Nemčija). Bahčešehir: Smith 9 (2:2), Hazer 2 (2:2), Massinburg 6, Simonović 20 (9:10), Ponitka 4 (2:6), Odiase 5 (3:4), Korkmaz 10 (4:5), Cavanaugh 14 (5:5), Sipahi 6 (2:3), Bouteille 9 (2:2). Cedevita Olimpija: Stewart 11, Robinson 11 (7:7), Jones 12 (4:5), Radović 5, Nikolić 10 (1:1), Glas 6 (0:2), Lemar 5 (3:4), Stipanović 7 (1:2), Tasić 14 (3:4). Prosti meti: Bahčešehir 31:39, Cedevita Olimpija 19:25. Met za tri točke: Bahčešehir 6:15 (Massinburg 2, Smith, Simonović, Cavanaugh, Bouteille), Cedevita Olimpija 6:21 (Glas 2, Radović, Nikolić, Tasić, Stewart). Osebne napake: Bahčešehir 24, Cedevita Olimpija 30. Pet osebnih: Tasić (37.), Smith (39.).

Cedevita Olimpija se je od evropskega pokala poslovila z mešanimi občutki, saj je bila blizu presenečenju, še posebej po odličnem začetku tekme. Zmaji so prvo četrtino dobili s 24:7, na začetku druge pa so imeli že 19 točk prednosti (30:11).

Domačini so v nadaljevanju zaigrali agresivneje, se do odmora približali na enomestni zaostanek, v tretji četrtini na 51:52, še vedno pa je Cedevita Olimpija pred zadnjimi desetimi minutami vodila s 65:56.

Odločilen je bil delni izid 16:1, ki je Turke pripeljal do prednosti 75:69. Pri Ljubljančanih tokrat ni bilo dovolj razpoloženih posameznikov v napadu, hkrati pa so imeli domači dovolj širok nabor igralcev, da so prednost zadržali do konca.

Za Cedevito Olimpijo je največ točk dosegel Danilo Tasić (14), 12 jih je zbral Devante Jones, po 11 sta jih prispevala DJ Stewart in Devin Robinson, 10 pa Aleksej Nikolić.