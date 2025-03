Po Zvezdi še dvoboj s poročno pričo, naslednji Lakovič?

V nadaljevanju preberite:

V Stožicah je zavel zmagovalni veter. Cedevita Olimpija žanje sadove dobro opravljenega dela v aktualni sezoni, med nedavnim reprezentančnim premorom so izpilili še finese, ki prinašajo rezultate. Podvig v evropskem pokalu so nadgradili z domačim uspehom proti aktualnim prvakom lige ABA, na kolena so v Stožicah spravili še Crveno zvezdo. Zvezdan Mitrović je v pripravi na tekmeca znova zadel v polno, v lovu na sanjski teden in polfinalno vstopnico v evropskem pokalu se bo danes (18.00) pomeril še s prijateljem Dejanom Radonjićem na klopi Bahčešehirja.

Strokovno vodstvo ljubljanske zasedbe si za kadrovanje zasluži visoko oceno. Devin Robinson in Brynton Lemar sta igralca z (za proračun Olimpije) presežno vrednostjo, najboljša poteza poletja pa je bil brez dvoma izbor Mitrovića. Izkušeni črnogorski strateg ne leporeči, s klopi proti igralcem hitro poleti nekaj krepkih besed, če zavijejo z začrtane smeri, a pristop deluje. Moštvo Cedevite Olimpije že nekaj sezon ni delovalo tako povezano, za ljubljanski dres se borijo vsi, od kapetana Jake Blažiča, ki je proti Bešiktašu v igro želel s strganimi vezmi v zapestju, do Žige Daneva, ki s klopi vsako dobro akcijo pospremi, kot bi bila njegova.

Srečanje z Radonjićem bo imelo za Mitrovića posebni naboj, v Podgorici sta se rodila le 17 dni narazen. »Dejan je moja poročna priča, prijatelja sva že celo življenje, a seveda upam, da bom tokrat uspešnejši,« se »družinskega« dvoboja veseli Črnogorec na ljubljanski klopi.