Zvezdan Mitrović želel odziv in dobil fanatično zmago nad veliko Zvezdo

Prejšnjo sredo je bila lepa domača zmaga nad Bešiktašem pravi podvig, marsikdo je zato spektakel s Crveno zvezdo v Stožicah že vnaprej odpisal, saj je prišel v zelo neugodnem trenutku, ujet med dve ključni evropski preizkušnji. »Pričakujem, da bodo moji fantje pravi, tako energetsko kot fizično, če bodo želeli izpolniti moje zahteve za tekmo s Crveno zvezdo,« je bil jasen Zvezdan Mitrović, ki o popuščanju ni želel niti slišati. Odgovor igralcev je bil silovit, ob zmagi nad Crveno zvezdo s 74:69 nikogar v Stožicah niso pustili ravnodušnega.

Košarkarji Olimpije so tekmo začeli zelo dobro, že po nekaj minutah in vodstvu z 12:5 je bilo jasno, da spremljamo zmaje v najboljši izvedbi. Sledilo je 40 minut dobre košarke, mestoma tudi raztrgane igre, predvsem pa veliko energije na domači strani, ki je le pričala o tem, da se beograjskega velikana (ki je imel na tribunah v Ljubljani znova veliko privržencev) domačini niso ustrašili.

FOTO: Cedevita Olimpija

Četrtine so minevale, Olimpija pa je ohranjala stik z Zvezdo, ki je v boj poslala tudi najmočnejše evroligaške adute. V zadnji četrtini je po šestih zaporednih točkah Devina Robinsona, ki spet igra kot na začetku sezone, ušla na 70:62 in dišalo je po zmagi. A Zvezde nikoli ne gre odpisati, aktualni prvaki lige ABA so se prek veterana Dejana Davidovca še enkrat približali, v zaključku pa se Brynton Lemar (15 točk) in Aleksej Nikolić (13) nista zmedla in zmaga je ostala doma.

»Neverjetna tekma, krasna atmosfera, druga tekma zaporedoma, ko je dvorana polna. Res verjamem, da smo si s trdim delom zaslužili zmago, navijačem pa vrnili za vso podporo,« je po tekmi žarel Andrija Stipanović, ki je znova dokazal, da se z energijo in zavzetostjo da nadoknaditi tudi primanjkljaj v talentu in kvaliteti. Crveno zvezdo so domačini ustavili pri 69 točkah, v moderni košarki je to velik podvig.

Moštvo Olimpije deluje zelo povezano, v slačilnici je prava energija. FOTO: Cedevita Olimpija

»Prava tekmovalna tekma, ki je izgledala kot končnica tekmovanja. Ekipi sta se za prvo in zadnjo žogo borili od prve do zadnje minute. Ko se igralci tako borijo, je to lep prikaz igre. Publika je uživala na obeh straneh. Čvrsta tekma vseh 40 minut, na koncu smo zmagali. Čestitke Zvezdi in mojim fantom, ki so za zmago garali in tekmo zaključili, kot je to potrebno,« je bil z videnim zadovoljen glavni arhitekt ljubljanske zgodbe o uspehu v tej sezoni Mitrović.

Časa za odmor res ne bo veliko, že v torek popoldne (18.00) je pred zmaji četrtfinalni obračun z Bahčešehirjem v Istanbulu. Noge bodo nekoliko težke, samozavesti pa Ljubljančanom po dveh zmagah nad renomiranimi tekmeci ne bo manjkalo. Z neobremenjeno igro je možno marsikaj, tudi presenečenje na turških tleh.