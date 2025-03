Zmaji strli odpor Crvene zvezde

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 21. kolu lige ABA slavili odmevno zmago. S 74:69 (54:53, 41:39, 24:18) so pred 8000 gledalci v Stožicah strli odpor igralcev Crvene zvezde.

Ljubljančani so kljub odsotnosti kapetana Jake Blažiča, ki bo zaradi poškodbe zapestja odsoten dalj časa, zbrali dovolj moči za nov velik skalp. Obračun z Beograjčani so imeli vseskozi pod nadzorom – branilci lovorike v tem tekmovanju so vodili le za dve točki in skupno vsega dve minuti.

Mož odločitve je bil Aleksej Nikolić (13 točk, trojke 3:5, 6 skokov, 3 podaje), ki je 75 sekund pred koncem zadel met z razdalje za 72:67. Dve točki več od njega sta sicer dosegla Devin Robinson (met za dve točki 6:7, 6 skokov) in Brynton Lemar (trojke 2:4).

Zmaji lahko po tem uspehu samozavestno odpotujejo v Istanbul, kjer jih že v torek ob 18. uri čaka četrtfinale evropskega pokala proti Bachesehirju.

Naslednjo tekmo v ligi ABA bo Cedevita Olimpija odigrala prihodnjo nedeljo v dvorani Tivoli proti Zadru.