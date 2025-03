Cedevita Olimpija s +36 dvignila Stožice na noge

Po koncu evropske sezone košarkarji Cedevite Olimpije v ritmu ene tekme na teden kažejo svojo moč. Z dolgo klopjo in svežimi nosilci igre so v Stožicah nadigrali Borac iz Čačka s kar 92:56, tekma je bila že v prvem polčasu odločena. Prvi strelec tekme je bil Ali Nikolić z 20 točkami.

Olimpija je proti Borcu potrebovala zmago, ki jih je utrdila na mestih za končnico in dvignila samozavest v moštvu pred odločilnim delom regionalne sezone. Borac je bil tekmec po meri, a je Zvezdan Mitrović pred tekmo opozarjal, da bo zmaga mogoča le s pravim pristopom.

Uspeh od prvih minut ni bil vprašljiv, ljubljanski košarkarji so na parket prišli visoko motivirani in po prvih 10 minutah vodili s 27:19, nato je razlika le še naraščala do končnih +38. Zaradi bolečin v kolenu so bili brez Andrije Stipanovića, priložnost je solidno izkoristil Žiga Daneu, Joan Beringer pa je tekmo v vlogi prvega centra zaključil z 9 točkami in prav toliko skoki.

FOTO: Cedevita Olimpija

Olimpija je bila najbolj nevarna pri metih za tri točke, Nikolić in v drugem polčasu razigrani Gregor Glas (15) sta jih skupaj zadela sedem. Pri zmajih se je med strelce vpisalo vseh 12 košarkarjev, le dva (Radović, Daneu) nista dosegla asistence.

Prav lepo sodelovanje in kroženje žoge je bilo recept za zmago, s katero se je Olimpija izenačila na 5. mestu lige ABA z Igokeo, je pri 16 zmagah in 9 porazih.