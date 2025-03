Lemarjevih 29 točk za novo zmago Cedevite Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije so vpisali petnajsto zmago v ligi Aba oziroma tretjo zapored. V Beogradu so bili boljša od Mege z 81:72.

Ljubljančani so zasluženo prišli do dveh točk, saj so bili boljši praktično vseh 40 minut. Dobili so prve tri četrtine, v 27. minuti so imeli že 19 točk prednosti (64:45), v zadnjih desetih minutah pa so z dobro obrambo in zrelo igro v napadu suvereno odbili vse napade mladih gostiteljev.

Brynton Lemar je dosegel 29 točk (prosti meti 16:17, indeks 29), od tega 20 v prvem polčasu. Joan Beringer je zbral 9 skokov in 6 točk, Aleksej Nikolić pa je imel 11 točk, 5 podaj in 4 skoke.

Cedevita Olimpija, ki trdno drži šesto mesto – pred zasledovalci ima tri zmage prednosti (Zadar, Spartak, FMP), za Igokeo na petem mestu pa zaostaja eno zmago, bo v preostalih šestih krogih le enkrat igrala proti višjeuvrščenemu moštvu (Partizan v predzadnjem krogu). V 25. krogu bo gostila Borac, nato pa se bo pomerila s Spartakom, Cibono, Studentskim centrom in Krko.