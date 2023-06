Cedevita Olimpija s težavo osvojila Domžale, v soboto v Stožicah

Finale slovenske lige Nova KBM se je začel s tesno zmago košarkarjev Cedevite Olimpije. V Domžalah so pred 1500 gledalci ugnali Helios Suns z 88:84 (64:65, 47:44, 28:24) in prešli v vodstvo z 1:0 v dvoboju do treh zmag. Druga tekma bo v soboto ob 20. uri v Stožicah.

Ljubljančani so 48 ur po zmagi nad Partizanom v finalu lige ABA v Domžalah s težavami upravičili vlogo favorita. Čeprav so vodili večji del tekme, si niso priigrali več kot šest točk prednosti, največji delni niz pa je bil 9:0 in je odločil zmagovalca.

Slabih pet minut pred koncem tekme so gostitelji vodili 77:73, minuto in 45 sekund pred koncem pa je imela Cedevita Olimpija pet točk prednosti (82:77), ki jih je v finišu uspešno ubranila.

Stožiška zasedba se poteguje za jubilejni dvajseti naslov državnega prvaka in tretjega v nizu, ki bi ji hkrati prinesel trojno krono na domačih parketih po zmagah v superpokalu in pokalu Spar. Domžalčani, ki šestič igrajo v finalu državnega prvenstva, pa so bili doslej dvakrat prvaki (2007 in 2016).

Strelci pri Ljubljančanih: Ferrell 17, Omić 16, Dragić 15, Alibegović 10, Murić in Jeremić po 8, Matković 7, Rebec 4, Radović 3; Helios Suns: Bačvič 18, Buljević 17, Mirtič 14, Mahkovic 13, Luke 11, Tunstall 5, Ferme 4, Oman 2.