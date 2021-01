Cedevita Olimpija mega v Beogradu

Sledi domači derbi s Krko

Košarkarji Cedevite Olimpije so na današnji tekmi 13. kola lige ABA v gosteh premagali Mego s 93:88 (28:29, 48:49, 72:70). Tako je ljubljanska ekipa novo koledarsko leto odprla z zmago, v srbski prestolnici je na kolena položila drugouvrščeno Mego ter dosegla svojo sedmo zmago na desetih tekmah v regionalni ligi.Cedevita Olimpija je sijajno odprla obračun v Novem Beogradu. Po sedmih minutah igre je vodila z 22:12, v končnici prve četrtine pa je popustila in domači zasedbi dovolila, da je prevzela pobudo ter jo le minuto in pol zatem prvič na dvoboju pahnila v zaostanek (22:23).Začetek druge četrtine je bil preslikava prvega, po vodstvu s 40:31 so izbranciznova malce zaspali in tik pred odhodom na veliki odmor po dolgem času znova pogledali tekmecem v hrbet (48:49). V drugi polovici tekme se je nadaljeval ogorčen boj za vsak košček igrišča. Večji del so bili v rezultatski prednosti izkušenejši zmaji, ki so dobre tri minute pred koncem povedli za devet točk (88:79), poldrugo minuto pred koncem dvoboja pa imeli tudi najvišjo prednost na tekmi (90:79).Pri slovenski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovitz 21 točkami,je 17 točkam dodal še sedem podaj. Ljubljanska ekipa bo v prihodnjem kolu v soboto, 9. januarja, gostovala v Novem mestu pri Krki.