Cedeviti Olimpija prva lovorika v sezoni

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tekmi za superpokal Slovenije v Škofji Loki premagali Helios Suns s 112:85 (26:16, 58:39, 90:65).

Za Ljubljančane je to enajsta superpokalna lovorika oziroma četrta v nizu, Domžalčani, ki so v prejšnji sezoni igrali v finalu lige Nova KBM ter pokalu Spar, pa tudi po četrtem poskusu ostajajo brez naslova v superpokalu.

V Sloveniji so le štiri moštva zmagala v tekmi, ki predstavlja začetek nove sezone in v kateri se merita zmagovalec državnega prvenstva in pokalni prvak. Če je to ista ekipa, kot je primer letos Cedevita Olimpija, ki je v minuli sezoni osvojila trojno domačo krono, je njen tekmec finalist omenjenih tekmovanj.

Petkrat je zmagala Krka, Koper Primorska je slavila 2018 in 2019, Šentjur pa 2015.

Zasedba Jurice Golemca je tokrat zanesljivo prišla do pete zaporedne lovorike v Sloveniji, potem ko je bila lani najboljša v DP, pokalu in superpokalu, v sezoni 2020/21 pa v državnem prvenstvu. Zadnji poraz v boju za naslov je doživela februarja 2021 v polfinalu pokala Spar.

Proti Domžalčanom je vodila od prve do zadnje minute in na koncu dosegla nekaj superpokalnih rekordov. Dosegla je najvišje število točk v superpokalih (tekmovanje poteka od 2003), hkrati je bila to tekma z največ točkami doslej v superpokalu in tretja najvišja zmaga.

Pri zmagovalcih je šest igralcev doseglo dvomestno število točk, Yogi Ferrell je zbral 27 točk, Alen Omić 13 točk in 11 skokov, pri poražencih pa je vsaj deset točk imelo pet igralcev. Največ jih je zbral Tibor Mirtič – 19.