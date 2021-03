Cedevito Olimpijo čaka pekel proti evroligašu in Črnogorcem

Vladimir Anzulović se je moral posloviti, nasledil ga je Dalibor Damjanović (levo). FOTO: ABA

Napredek ima več plati

Natanko leto dni je minilo, odkar so zaradi izbruha pandemije odpovedali 22., zadnje kolo košarkarske lige ABA in nato po dvemesečnem čakanju razglasili predčasen konec sezone brez prvaka in selitev na nižjo raven. Tekmovanje se je zato razširilo z 12 na 14 moštev in 26 kol, pred finišem prvenstva 2020/21 pa so doslej le Mornar, Mega in Split odigrali vseh 21 dvobojev. Cedevito Olimpijo čaka pri poskusu preboja v polfinale končnice sedem tekem, od teh dveh preloženi, Krko pa v boju za obstanek šest dvobojev.Za začetek so Novomeščani danes sporazumno prekinili sodelovanje s trenerjem. Ena zmaga v ligi ABA od 19. decembra lani je bila premalo, da bi se lahko obdržal na klopi, med osmimi porazi v zadnjih devetih nastopih sta bila še posebej boleča poloma v domači dvorani proti neposrednima tekmecema Zadru in Borcu, ki so ju Novomeščani jeseni tesno premagali v gosteh. Da je moštvena krivulja ubrala neželeno smer, pričata tudi poraza z Rogaško in Termami Olimia v slovenski ligi Nova KBM za prvaka, ob katerih so nastopili z vsemi glavnimi aduti.Krko bo do konca sezone vodil, ki je bil doslej pomočnik glavnega trenerja. Za regionalni začetek bodo njegovim košarkarjem konec tedna pripisali zmago z 20:0 brez boja proti Kopru Primorski, nato pa se bodo lotili odločilnih spopadov za pobeg od 13. mesta, ki prinaša dodatne kvalifikacije s podprvakom 2. lige ABA. V domači dvorani bodo pričakali Split, Budućnost in Crveno zvezdo ter gostovali pri Partizanu in FMP.1. Partizan 14:7, 2. Budućnost 15:6, 3. Crvena zvezda 14:7, 4. Cedevita Olimpija in Mornar po 13:8, 6. Koper Primorska 12:9 ... 12. Krka 6:15. Takšen je bil vrstni red ob lanski prekinitvi lige ABA, ki potrjuje, kako so se spremenila razmerja med moštvi. Takrat vodilni Partizan je zdaj zbral le sedem zmag v 20 nastopih, močno se je popravila predvsem Igokea (lani osma 7:14), številke pa na splošno pričajo, da se je poglobil prepad med najuspešnejšo šesterico in spodnjim domom.Trenutna razpredelnica, ki upošteva število osvojenih točk, je resda zelo nepregledna. Moštva so namreč odigrala od 19 do tekem ter prejela po eno točko tudi za sleherni poraz, do konca rednega dela lige pa bosta tako kot Krki pripadli po dve točki za neodigrane dvoboje s Koprčani še Borcu, Splitu, Partizanu in Budućnosti.Cedevita Olimpija je doslej dosegla 15 zmag, torej tri več kot lani v uvodnih 19 tekmah sezone. A kljub privlačnim predstavam minulih mesecev njen regionalni izkupiček ni takšen, kot bi si želeli navijači. Točkovni napredek lahko v veliki meri pripišemo dvema zmagama b. b. nad Koprom Primorsko, ki je bila tudi lani trn v petah Ljubljančanov, in dvema dodatnima podpovprečnima zasedbama v ligi ABA. Zato njen iztržek ta hip zadošča komaj za šesto mesto na točkovni lestvici, če upoštevamo odstotek uspešnosti, pa stožiška ekipa z 79 odstotki prehiti zgolj Mego (67). Pred obema so Crvena zvezda (89 %), Budućnost (84), Mornar (81) in Igokea (80).Razlike so majhne, a dnevi odločitve za Cedevito Olimpijo šele prihajajo: v zadnjih sedmih nastopih se bo dvakrat spopadla s Crveno zvezdo ter gostovala pri obeh črnogorskih tekmecih.