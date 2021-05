Celjankam pod koši že 17. zvezdica

Košarkarice Cinkarne Celje so sedemnajstič in desetič zaporedoma postale državne prvakinje. V finalu so s 3:0 v zmagah premagale Triglav Kranj. Zadnja tekma se je končala z izidom 56:54 (19:18, 42:30, 53:45).



Po gladki zmagi na drugi tekmi finala v Kranju je Cinkarna Celje izkoristila že prvo zaključno žogo za nov naslov. Z izjemo lanske sezone, ko finale ni bil odigran zaradi pandemije novega koronavirusa, so Celjanke zadnjih devet naslovov osvojile z zmago 3:0 v finalnih serijah.



Danes so bile sicer Kranjčanke blizu, da bi prekinile to tradicijo, saj so gostiteljice v zadnji četrtini dosegle zgolj tri točke in Gorenjkam v zadnjem napadu prepustile met za podaljšek oziroma zmago.



Kranjčanke so v drugem polčasu pokazale karakter in z manjšanjem zaostanka vnesle nemir v domačo zasedbo. Triglav je do priložnosti za podaljšanje serije prišel z delnim rezultatom 11:0, a mu je v zadnjem napadu zmanjkalo zbranosti in poguma, tako da so se Celjanke veselile nove zvezdice.



Pri domači ekipi je na zadnji tekmi odgovornost nase prevzela kapetanka Snežana Bogićević, ki je dosegla 29 točk. Najboljši strelki pri Triglavu sta bili Rebeka Abramovič in Manca Vrečer, ki sta dosegli po 15 točk.

