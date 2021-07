Čeprav je med najboljšimi na svetu, se ne obnaša zvezdniško

V nadaljevanju preberite:

Takšnega zvezdnika še nismo imeli, pri čemer nimamo v mislih samo športnih okvirov. Luka Dončić je verjetno že najbolj znan Slovenec v širnem svetu, prej ali slej bo tudi najbogatejši Slovenec. Prav ta konec tedna pa lahko poskrbi za nov vrhunec – slovensko košarkarsko reprezentanco popelje na olimpijske igre. Precej na tiho je Luka Dončić kot trinajstletnik odšel v Madrid.



Prvi dnevi niso bili prav nič prijetni. »Ko so starši odšli domov, je bilo prvih pet dni zelo slabih. Niti treniral nisem dobro, imel sem težave, a počasi je bilo vedno boljše,« se je spominjal pred leti. »Saj je bilo lepo živeti v Madridu, toda zelo sem pogrešal družino in prijatelje. Starši so me poskušali čim večkrat obiskati, vendar sem bil še otrok, zato je bilo težko. Toda vse se je obrestovalo.« Že takoj drugi dan po selitvi je moral v Madridu tudi v šolo, čeprav še ni razumel španskega jezika. A sčasoma se je vse izboljšalo. Zaradi veselega značaja je hitro sklepal prijateljstva, s košarkarskim talentom pa je navduševal v mlajših selekcijah madridskega Reala. Tako se spomnimo evropskega prvenstva v košarki leta 2013 v Sloveniji, ko je tedanji (in sedanji) trener članske ekipe Pablo Laso med obiskom Ljubljane z zelo izbranimi besedami in žarom v očeh razlagal o mladem košarkarskem biseru. Čeprav je imel Luka tedaj vsega 14 let, je Realov članski trener vedel o njem čisto vse.