Cilj je zmagati na vsaki tekmi

Košarkarski klub Cedevita Olimpija je začel priprave na novo sezono. Na uvodnem treningu so seveda manjkali reprezentanti, ki se v različnih selekcijah pripravljajo za evropsko prvenstvo - dva v Sloveniji, en za Hrvaško, prav tako pa v Stožicah še ni obeh Američanov, ki se bosta ekipi pridružila malce kasneje. Cedevita Olimpija je tudi to poletje precej prevetrila svoje vrste. V Ljubljani so ostali štirje nosilci igre iz minule sezone - Edo Murić, Zoran Dragić, Alen Omić in Yogi Ferrell -, od izkušenih igralcev je del moštva tudi Marko Radovanović, s posoje se vrača Rok Radović, novinci pa so Marko Jeremić, Amar Alibegović, Josh Adams, Jan Kosi, Karlo Matković in Lovro Gnjidić.

Člani kluba s podpisano pogodbo so še Blaž Habot, Žiga Daneu, Saša Ciani in Luka Ščuka. Slednja bosta odšla na posojo v tujino; Ščuka v črnogorski Mornar, Ciani pa k Cedeviti Junior v Zagreb. Na uvodu v priprave so se ekipi priključili še Nil Jovanovič in Lon Ličan, ki sta del ekip mlajših starostnih kategorij ljubljanskega kluba, ter Vito Kučić in Josip Batinić, sicer člana Cedevite Junior. Kljub precej spremenjeni zasedbi cilji kluba ostajajo visoki. Športni direktor Sani Bečirović je novinarjem ob začetku priprav povedal, da je velik dosežek kluba, da je v Ljubljani ostal Ferrell, kar se tiče odhoda Jake Blažiča v Turčijo, pa je priznal, da Cedevita Olimpija ni mogla konkurirati ponudbam bogatejših klubov.

»Zadovoljni smo z igralskim kadrom, ki smo ga lahko oblikovali glede na višino proračuna, ki je približno enak kot v pretekli sezoni. V tej luči smo večino pogodb podpisali za dve sezoni, tako da bo naslednje poletje manj stresno in da bomo ekipi zgolj dodajali igralce," je dejal Bečirović. Cedevita Olimpija je lani osvojila vse tri domače lovorike, v evropskem pokalu se je prebila do četrtfinala, regionalno tekmovanje pa je končala v polfinalu. »Športni cilji so isti kot minulo sezono. Želimo dobiti vsako tekmo, čeprav se zavedamo, da bomo težko ponovili nekatere predstave iz prejšnje sezone, ko so v Stožicah padle tudi najboljše ekipe v Evropi,« pravi trener Jurica Golemac. Sezona se bo s slovenskim superpokalom v Škofji Loki proti Helios Suns začela 23. septembra, sezona v ligi Aba se bo začela prvi oktobrski konec tedna, evropski pokal pa 12. oktobra.