Cleveland nizka ovira za Miami na poti do pete zaporedne zmage

V ligi NBA se nadaljuje zmagoviti niz Miamija. Ta je v noči s torka na sredo v svoji dvorani premagal Cleveland s 113:98, s čimer je dosegel peto zmago in že enajsto na zadnjih dvanajstih tekmah.To je bila ena izmed najvišjih zmag Vročice to sezono, saj je šele tretjič zmagala z vsaj petnajstimi točkami razlike, s tem pa se je utrdila na četrtem mestu Vzhoda.Pri Miamiju je imel najpomembnejšo vlogoz 28 točkami, po štirih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe kolena pa se je vrnilin prispeval 14 točk, 9 skokov in 6 asistenc.Slovenski zvezdnikje bil z 9 asistencami prvi podajalec tekme, ni pa imel uspešnega strelskega večera, saj je zadel je enega izmed štirih metov iz igre ter prispeval le 2 točki, imel pa je še 5 skokov v 27 minutah.Košarkarji Miamija so prikazali suvereno igro na svojem parketu in Cleveland je lahko ohranjal stik le približno 15 minut tekme. Gostje so na tekmi zadnjič vodili z 20:19, nato pa je Vročica zrežirala niz 18:6 in četrtino končala s prednostjo 11 točk (37:26).Cleveland se je v drugi četrtini le še enkrat približal, po treh minutah igre je imel le še tri točke zaostanka (36:39), nato pa se je začel strelski pohod gostiteljev, ki so v naslednjih devetih minutah dosegli 23 točk in pobegnili na +14 (62:48). Jimmy Butler je do polčasa dosegel 14 točk,11 in10.Miami je v tretji četrtini nadaljeval z odlično predstavo. Po osmih minutah je Dragić ukradel žogo, Vročica je krenila v napadu, v katerem je Olynyk izsilil prekršek pri metu za tri točke, s prostima metoma pa povečal prednost že na 22 točk (85:63).Moštvo s Floride je šele tretjič to sezono v vsej četrti četrtini vodilo z dvomestno prednostjo. V zaključku je na svoj račun prišel tudi 23-letni Adebayo, ki je s prostim metom za 108:93 kot najmlajši član Miamija presegel mejo 3000 točk.Najboljšo predstavo večera je v Portlandu uprizoril, ki je pri zmagi nad New Orleanson s 125:124 dosegel okroglih 50 točk (met iz igre 13-20, prosti meti 18-18), 10 asistenc in 6 skokov.Odlično igro je prikazal tudi, ki je za zmago Chicaga nad Oklahomo (123:102) vknjižil 40 točk (met iz igre 15-20).Branilci naslova Los Angeles Lakers so premagali Minnesoto s 127:121. Še drugi večer zapored je trojnega dvojčka, že svojega 99. v karieri, dosegels 25 točkami, 12 asistencami in 12 skoki.Miami Heat : Cleveland Cavaliers 113:98 (Butler 28, Olynyk 15, Dragić 9 asistenc, 5 skokov in 2 točki v 27 minutah; Sexton 21, McGee 16)Boston Celtics : Utah Jazz 109:117 (Tatum 29, Brown 28; Mitchell 21, Clarkson 20)Chicago Bulls : Oklahoma City Thunder 123:102 (LaVine 40, Markkanen 22; Gilgeous-Alexander 21, Brown 20)Houston Rockets : Atlanta Hawks 107:119 (Oladipo 34, Tate 25; Galinari 29, Collins 20)Philadelphia 76ers : New York Knicks 99:96 (Harris 30, Curry 20; Burks in Randle po 19)Portland Trail Blazers : New Orleans Pelicans 125:124 (Lillard 50, Trent mlajši 22; Ingram 30, Williamson 28)Los Angeles Lakers : Minnesota Timberwolves 137:121 (James 25 točk, 12 asistenc, 12 skokov, Harrell 25; Towns in Edwards po 29)