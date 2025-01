Cleveland ostaja na vrhu, srhljivka in presenečenje v Bostonu

Košarkarji kluba Cleveland Cavaliers so v ligi NBA v gosteh s 124:117 premagal igralce Minnesote Timberwolves in s 35. zmago (ob šestih porazih) ostali ne le na vrhu vzhodnega dela, ampak tudi na čelu celotne lige. Tokrat prosta Oklahoma ima kot vodilna ekipa na zahodu 34 zmag in sedem porazov.

Konjeniki so sicer izgubili dve od treh prejšnjih tekem, vključno s četrtkovim porazom s 114:134 proti Oklahomi. Donovan Mitchell je k podvigu v Minneapolisu dosegel 36 točk. Na začetku prve četrtine so gostje še zaostajali za 11 točk, nato pa so se zbudili in prišli do zmage. Mitchell je ob 36 točkah (vštevši štiri trojke) dodal še osem skokov in sedem podaj, skupaj z Dariusom Garlandom sta zbrala 65 točk. Garland je zadel pet od desetih metov za tri točke.

Najboljši strelec pri Timberwolves je bil Anthony Edwards z 28 točkami (vključno s štirimi trojkami), medtem ko je Julius Randle za las zgrešil trojni dvojček, potem ko je v statistiko vpisal 20 točk, 14 skokov in devet podaj.

Donovan Mitchell je prispeval levji delež k uspehu Clevelanda. FOTO: Matt Krohn/Usa Today Sports

Atlanta ugnala Boston

V Bostonu je Trae Young dosegel 28 točk in prispeval levji delež k zmagi Atlante Hawks nad zasedbo Boston Celtics s 119:115 v pravi srhljivki po podaljšku, v katerem se je vodstvo zamenjalo nič manj kot 17-krat. Atlanta je strnila obrambo v dodatnem delu igre, ki ga je z dvema metoma ob koncu rednega dela izsilil prav Young. Čeprav je Boston izgubil drugič na treh tekmah tega tedna, je ostal na drugem mestu vzhoda. Atlanta je šesta.

Indiana Pacers so v Indianapolisu ugnali Philadelphio 76ers s 115:102. Prvi strelec tekme je bil sicer Tyrese Maxey z 28 točkami za poražene goste, Pacers pa so imeli uravnotežen napad s šestimi igralci, ki so končali z dvomestnim učinkom.

V Detroitu sta Devin Booker in Kevin Durant skupaj dosegla 71 točk, Phoenix Suns pa so vendarle porazili domače Pistons s 125:121. Durant je 36 točkam dodal sedem skokov in pet podaj, Booker je dosegel točko manj (35).

Jordan Poole je v San Franciscu igral proti nekdanjemu klubu Golden State Warriors, s katerim je osvojil naslov prvaka v sezoni 2021/2022. Kljub 38 točkam (zadel je kar osem trojk), pa mu ni uspelo, da bi z Washington Wizards, v ta čas najslabši ekipi lige je od leta 2023, prišel do zmage. Bojevniki so z Andrewom Wigginsom (31 točk) in Stephenom Curryjem (26) zmagali s 122:114.

Domačim gledalcem je zastal dih, ko je zvezdnik Curry zaradi poškodbe gležnja po dvoboju s Poolom odšepal z igrišča v zadnjih minutah tekme, s so mediji v ZDA že poročali, da naj bi bil nared za obračune že v začetku naslednjega tedna. Portland Trail Blazers so doma pričakovano izgubili proti Houston Rockets, bilo je 125:103 za Rakete.