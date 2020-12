Črnogorski mornarji so prvi osvojili stožiško trdnjavo

Pullen najbolje proti Slovencem

Cedevita Olimpija : Mornar 88:93 (64:74, 38:55, 15:33) Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodniki Nedović, Špendl in Misson (vsi Slo).

Cedevita Olimpija: Perry 17 (6:7), Hopkins 9 (1:2), Murić 5 (2:4), Ukić 2, Blažič 24 (5:6), Brown 14 (5:6), Jones 11 (1:3), Marinković 2, Rupnik 4 (4:6).

Mornar: Pullen 36 (9:10), Gabriel 9 (1:2), Needham 12 (2:3), Jeremić 6 (3:3), Whitehead 13 (3:4), Smith 6 (2:2), Lazić 1 (1:2), Vranješ 7, Luković 3 (3:4).

Standings provided by SofaScore LiveScore

Ljubljana – Slovenski košarkarski klubi so nekaj posebnega tudi v najbolj nenavadnih časih. Ne le zaradi Kopra Primorske, prve v zgodovini lige ABA, ki je omagala sredi sezone in so jo morali izključiti iz tekmovanja. Cedevita Olimpija je v 12. kolu nastopila šele osmič (in okusila drugi poraz), najmanjkrat med vsemi, saj je zaradi okužb s koronavirusom morala preložiti tekme z Budućnostjo, FMP, Zadrom in Crveno zvezdo. Krka pa je ena redkih, ki je v tej sezoni odigrala prav vse dosedanje regionalne dvoboje.Minuli konec tedna je »preživelima« slovenskima zasedbama v ligi NBA ponudil dvojni spored s črnogorskima tekmecema. Krka je že v petek gostovala v Podgorici in nudila dostojen odpor Budućnosti (62:70), ki je doslej izgubila le proti Megi, Cedevita Olimpija pa je v merjenju moči z Mornarjem prvič klonila na stožiškem parketu v celotni sezoni, tako na evropski kot regionalni ravni. Zmaga košarkarjev iz Bara je bila povsem zaslužena, saj so vodili od prve do zadnje minute, največ z 21 točkami prednosti. Glavnino dela so vendarle opravili v uvodni četrtini, ki so jo dobili kar s 33:15, pri tem pa metali za tri točke 7:11. Preostale tri dele tekme so dobili Ljubljančani, vendar so lahko le ublažili poraz.V oči bode predvsem 93 prejetih točk Cedevite Olimpije v domači dvorani, a če se gostje ne bi prezgodaj zadovoljili z visokim vodstvom, jim ne bi ušla niti stotica. Njihova igra je bila precej bolj raznovrstna in čvrsta, v svojih vrstah pa so imeli neustavljivega. Izkušeni 31-letni branilec, visok le 183 centimetrov, je v sezonah 2015/16 in 2018/19 branil barve zagrebške Cedevite, kar ga je morda spodbudilo k še boljši predstavi. Slednjič se je izkazal s 36 točkami (met za dve 6:9, za tri 5:12, prosti meti 9:10), kar je njegova druga najučinkovitejša tekma v štirih sezonah v ligi ABA; pred dvema letoma je Krki nasul 41 točk.Po visokem zaostanku z 29:50 so Ljubljančani zaigrali sproščeno in pod vodstvom(24 točk – za dve 5:9, za tri 3:8, prosti meti 5:6) hiteli manjšati zaostanek, kar jim je uspelo le delno. Ko so se približali na 55:61, je Pullen potegnil še nekaj adutov iz rokava in do 35. minuti je Mornar znova pobegnil na 86:70.Olimpijin trenerje po porazu z udeležencem top 16 evropskega pokala poudaril: »Začeli smo s premalo energije v obrambi in preveč razmišljali o napadu. Gostje so bili bolj energični. Intenzivna obramba jim je pomagala do razpoloženosti v napadu. Nam do konca dvoboja ni uspelo nadomestiti uvodnega zaostanka. V treh četrtinah tekme smo pokazali, da se lahko kosamo z moštvi takšne kakovosti. Prva četrtina je bila katastrofalna, a moramo verjeti vase in biti boljši iz dneva v dan. Košarka je šport, pri katerem moraš gledati naprej. Naslednja tekma, na kateri moramo biti boljši, nas čaka čez tri dni na gostovanju pri FMP.«Čeprav bodo moštva šele prihodnji konec tedna prišla do »polčasa« lige ABA, so najbolj nestrpni v Srbiji že zamenjali trenerje. Ob začetku novembra jenasledilna Partizanovi klopi, nato je moralprepustiti mestopri FMP, po božičnem odhodupa je košarkarje Crvene zvezde znova vodil. Toda ob vrnitvi je doživel manjši polom na gostovanju pri Igokei (65:85).