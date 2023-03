Luka Dončić bo težko izkopal Dallas iz vse globlje luknje

V nadaljevanju preberite:

Ko se je v prvih dneh februarja košarkarjem Dallasa, takrat četrtim v zahodni konferenci lige NBA, pridružil odlični branilec Kyrie Irving, so le redki pričakovali, da bodo pred zadnjimi petimi nastopi v rednem delu sezone šele 11. Toda Luka Dončić in soigralci so od odmevnega prestopa dosegli le devet zmag v 23 dvobojih, odkar sta glavna zvezdnika moštva prvič združila moči na igrišču, pa je njihova bera 6 zmag in 14 porazov. Zato se ne potegujejo več za čim bolje izhodišče v končnici, ampak da se bodo skozi šivankinko uho uvrstili v dodatne kvalifikacije za izločilne boje.

Teksaški zasedbi na 77. tekmi v prvenstvu običajno srečne sedmice niso bile naklonjene. V Philadelphii je doživela peti poraz na zadnjih šestih tekmah in 40. v sezoni. Kaj to pomeni za njene možnosti za uvrstitev v končnico? Kdaj je imela slabšo bero v Dončićevi eri? Kaj Ljubljančan pravi in kako deluje? Kolektivne frustracije ne skriva niti Irving, kako razmišlja?