Dallas brez Dončića bližje zmagi nad Clevelandom kot z njim

Ni veliko manjkalo, pa bi se košarkarji moštva Dallas Mavericks v gosteh oddolžili igralcem kluba Cleveland Cavaliers za četrtkov boleči domači v ligi NBA (90:105). In to kljub temu, da so igrali brez slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki je zaradi načete stegenske mišice izpustil tekmo v Ohiu.

Teksašani, ki v zahodni konferenci zasedajo deveto mesto, so namreč na gostovanju pri tretjeuvrščeni ekipi vzhodne konference izsilili podaljšek, v katerem so po hudem boju izgubili z 99:100. V Dallasovi zasedbi, v kateri sta manjkala tudi Američan Spencer Dinwiddie in Kanadčan Dwight Powell, je bil to pot najbolj razpoložen Kemba Walker. Ameriški as, ki je šele pred slabimi tremi tedni podpisal pogodbo z vodstvom kluba Mavericks, je dosegel 32 točk (z metom iz igre 12:25). Več kot dvajset jih je zbral tudi njegov rojak Christian Wood (26 točk).

Največ zaslug, da je na koncu zmaga vendarle ostala doma, so imeli Clevelandovi ameriški nosilci igre Donovan Mitchell (25 točk), Darius Garland (18) in Evan Mobley (17).

Naslednjo tekmo bo Dallas odigral v noči na torek, ko bo gostoval pri košarkarjih moštva Minnesota Timberwolves.

Drugi izidi – Houston Rockets : Portland Trail Blazers 95:107, Milwaukee Bucks : Utah Jazz 123:97, Oklahoma City Thunder : Memphis Grizzlies 115:109, Phoenix Suns : New Orleans Pelicans 118:114.