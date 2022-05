Dallas in Luka Dončić sta še živa, odločila bo sedma tekma

Košarkarji Dallasa so dvoboj drugega kroga končnice v ligi NBA zapeljali do odločilne sedme tekme. V šesti so bili pred svojimi navijači odlični in premagali Phoenix s 113:86. Luka Dončić je ob nekoliko slabšem metu (10:26) iz igre kljub vsemu nasul 33 točk in dodal še 11 skokov ter osem asistenc v 35 minutah. Odločilna sedma tekma bo v nedeljo.

»Zelo sem ponosen na to moštvo. Opravili smo odlično moštveno delo,« je po tekmi dejal Dončić.

V konferenčni finale na zahodu se je že uvrstil Miami, ki je v šesti tekmi v gosteh premagal Philadelphio z 99:90. Pri gostih s Floride je bil najboljši strelec Jimmy Butler z 32 točkami. Max Strus je zadel štiri trojke, prispeval je 20 točk in 11 skokov. Trikratni najboljši strelec lige NBA James Harden je je zmogel le 11 točk v 43 minutah. Prav vse točke je dosegel v prvem polčasu. Joel Embid in Tyrese Maxey sta pri gostiteljih dosegla po 20 točk.

Jimmy Butler je bil prvi Miamijev mož v Philadelphii. FOTO: Bill Streicher/Usa Today Sports

Izida –

Dallas : Phoenix 113:86 113:86 (28:25, 32:20, 34:27, 19:14) – 3:3

Dončić 33 (11:26 iz igre, 2:8 za tri, prosti meti 9:14), 11 skokov, 8 podaj in 4 ukradene žoge v 35 minutah, Bullock 19 (5:11 za tri), Brunson 18 (6:14 iz igre), Dinwiddie 15 (5:7 za tri), Kleber 9 (3:5 za tri), Powell 8, Finney-Smith 4, Bertans 3, Chriss in Marjanović po 2; Ayton 21 (10:16 iz igre) in 11 skokov, Booker 19 (6:17 iz igre, 0:4 za tri), Paul 13 (3:5 za tri), Crowder 9, Bridges 7, Craig 6, Johnson 5, Biyombo 4, Shamet 2.

Philadelphia : Miami 90:99 (25:28, 23:21, 15:25, 27:25) – 2:4

Embiid (7:24 iz igre, 2:8 za tri in 12 skokov) in Maxey (9:22 iz igre, 1:7 za tri) po 20, Milton 15 (3:4 za tri), Harris 14 in 8 skokov, Harden 11 (3:7 za tri) in 9 podaj, Green in Thybulle po 3, Korkmaz in Joe po 2; Butler 32 (13:29 iz igre) in 8 skokov, Strus 20 (4:10 za tri) in 11 skokov, Tucker 12, Adebayo (5:5 iz igre) in Herro po 10, Vincent 7, Dedmon in Oladipo po 4.