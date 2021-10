Dallas in Luka Dončić začela medlo, končala zmagovito

Dišalo je po drugem porazu, razpletlo se je s tretjo zmago. Košarkarji Dallasa so v četrti tekmi sezone NBA v domači dvorani v prvi četrtini zaostajali že za dvajset točk (5:25), a se prebudili iz dremeža in do konca tekme uprizorili zasuk, ki jim je prinesel tretjo zmago. Teksaške tekmece iz San Antonia so premagali s 104:99, potem ko sta šla v zadnjo četrtino poravnana.

Kljub ne najboljšemu večeru, v katerem izgubil sedem žog in povrhu zgrešil vse tri proste mete, je bil najboljši strelec dvoboja s 25 točkami in z metom 11:19. Nekoliko je zaostajal v skokih in asistencah, zbral jih je zanj skromnih tri in pet. igral je 34 minut.

Prvi koš je Luka dosegel po zgrešenih prvih treh metih in dveh izgubljenih žogah pri zaostanku z 1:18. Za moštvo pod taktirko trenerja Jasona Kidda je uganka še naprej Latvijec Kristaps Porzingis, ki zaradi bolečin v hrbtu ni igral. Dallasaova »motorja«, ko je bilo treba ujeti po prvi četrtini razigrane tekmece sta bila Jalen Brunson in Maxi Kleber. Prvi je bil z 19 točkami drugi najboljši strelec, drugi jih je dosegel 12, a je podelil kar šest blokad.

Luka Dončić je prevzel vajeti igre v svoje roke v tretji in zadnji četrtini, v kateri je bil ključni mož za Dallasov delni izid 9:0.

Pri San Antoniu je bil prvi strelec Dejounte Murray s 23 točkami, ponovno pa se je izkazal tudi Avstrijec Jakob Pöltl. Dunajčan, ki meri 213 cm, je dosegel 14 točk in 13 skokov.

Luka Dončić in Jakob Pöltl sta imela tudi sosedske dvoboje. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

»Nisem si mislil, da bomo tako slabo začeli tekmo. S pomočjo klopi smo ujeli ritem. V drugem polčasu nam je šlo precej bolje, odločilna je bila obramba,« je teksaški derbi komentiral trener Dallasa Jason Kidd.

Dallas bo jutri gostoval v Denverju.