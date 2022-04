Dallas ob zmagi za končnico izgubil Luko Dončića?

Luka Dončić si je poškodoval mečno mišico na levi nogi. Kakšen je obseg poškodbe še ni jasno, a po prvih vesteh iz Dallasovega tabora le ne gre za težjo poškodbo, zaradi katere bi najboljši košarkar teksaškega moštva izpustil prvo ali druge izločilne tekme lige NBA.

Po pol ure se je za Ljubljančana končala zadnja tekma prvega dela tekmovanja, potem ko se je prijel za nogo in so »zaledeneli« obrazi na rezervni klopi. Kljub vsemu so košarkarji Dallasa zanesljivo premagali San Antonio s 130:120 in se bodo v prvi tekmi izločilnega dela tekmovanja pomerili z Utahom.

Dončić je v 29 minutah in do odhoda na klop dosegel 26 točk, 8 skokov in 9 asistenc. Učinkovita sta bila še Jalen Brunson z 18 točkami ter Theo Pinson in Dorian Finney-Smith s po 16.

»Več bo znano po pregledu. Takrat bomo naredili načrt za naslednje dni. Upamo, da poškodba ni resna,« je povedal trener Dallasa Jason Kidd, ki je uporabil vse razpoložljive moči, ker je bil Dallas še v boju za tretje mesto v zahodni konferenci.

Toda Golden State v New Orleansu (107:128) ni dopustil presenečenja in je potrdil tretje mesto. Blestel je Klay Thompson, ki je nasul 41 točk. Zadel je sedem trojk iz 14 poskusov.

Brooklyn je brez Gorana Dragića, ki še ni nared po koronski okužbi, premagal Indiano s 134:126 in bodo jutri v dvoboju za sedmo mesto gostil Cleveland.

Za Denver je po dolgem času znova igral Vlatko Čančar. Pred domačimi navijači je v zelo okrnjeni zasedbi – trener Michael Malone je odpočil začetno peterko s prvim zvezdnikom Nikolo Jokićem – po podaljšani igri klonil proti Los Angeles Lakers s 141:146. Čančar je igral 24 minut in dosegel dve točki, tri skoke in štiri podaje.

Kalifornijsko zvezdniško moštvo je že pred tem izpadlo iz končnice, Denver pa je na šestem mestu zahodne konference in se bo v prvem krogu pomeril z Golden State.