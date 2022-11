Dallas po novem trojnem dvojčku Dončića ugnal Golden State

Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma premagala Golden State Warriors s 116:113. Luka Dončić je za gostitelje v 39 minutah dosegel 41 točk ter po 12 skokov in podaj, ob tem je ukradel štiri žoge in eno več izgubil. S petim trojnim dvojčkom, s katerim je vodilni v sezoni, je končal niz štirih porazov Dallasa.

Stephen Curry je bil z 32 točkami prvi strelec Golden Stata, zadel je tudi trojko prek Maxija Kleberja za vodstvo njegove ekipe s 110:108, a je Dallas odgovoril s petimi zaporednimi točkami in nato vodil do konca tekme. Prve točke v tem nizu je po zadnji podaji Dončića minuto in 49 sekund pred koncem dosegel Tim Hardaway ml., ki je bil z 22 točkami drugi strelec zmagovalcev.

Zadnji koš iz igre je v začetku zadnje minute uspel Dončiću, ko je povišal na 115:112. Šest sekund pozneje je Curry zadel prosti met. Končni izid je 4,4 sekunde pred koncem postavil Dorian Finney-Smith, ko je v točko pretvoril prvega od dveh prostih metov, šest desetink pred zaključkom pa je Dončić ujel še zadnjo žogo v obrambi in končal vse dvome o zmagovalcu dvoboja, v katerem mu je uspel 51. trojni dvojček v karieri.

FOTO: Kevin Jairaj/Usa Today Sports

Mavericks so pred tekmo podpisali tudi pogodbo s štirikratnim udeležencem tekme zvezd All-Star, Kembo Walkerjem. V ekipi upajo, da se jim bo 32-letnik, ki ga sicer v karieri spremljajo težave s poškodbami kolena, pridružil že nocoj na treningu. Ni pa še jasno, kdaj bo lahko prvič zaigral. Organizator igre je bil brez pogodbe, odkar so se mu sredi oktobra zahvalili pri Detroit Pistons.