Dallasovi rablji v Salt Lake Cityju blizu presenečenja

Donovan Mitchell (desno) je bil najzaslužnejši za Utahovo tesno zmago proti LA Clippers. FOTO: Jeffrey Swinger/Usa Today Sports

Košarkarji Philadelphie so poravnali razmerje moči v polfinalu vzhodne konference lige NBA proti Atlanti, saj so v boju na štiri zmage v drugi tekmi premagali tekmece s 118:102. Junak večera je bil Kamerunecs 40 točkami. Najboljša ekipa rednega dela sezone Utah pa je polfinale zahoda začela z 1:0 v zmagah.Embiid je pred 18.600 domačimi navijači v dvorani Wells Fargo dosegel svoj strelski rekord končnice. S 40 točkami; temu je dodal še 13 skokov, je na drugi tekmi popeljal Philadelphio do zanesljive zmage nad Atlanto.je dodal 22 točk,21, od tega pet trojk,pa je s klopi prispeval 14 točk.Embiid igra v končnici, čeprav ima poškodovano koleno – zdravniki so mu diagnosticirali raztrganino v desnem meniskusu., ki je bil glavni zvezdnik prve tekme, je tokrat za Atlanto dosegel 21 točk in 11 podaj. Pred tem je bilo njegovo povprečje letošnje končnice 30,2 točke.Tretja tekma bo v petek v Atlanti.V zahodni konferenci je Utah pričakovano bolje začel polfinale in na uvodni tekmi dvoboja pred več kot 18.000 gledalci v Salt Lake Cityju premagal Los Angeles Clippers s 112:109. Slednji so si konferenčni polfinale zagotovili šele po sedmih tekmah, ko so na odločilni tekmi premagali Dallas slovenskega zvezdnika onkraj lužeJunak večera je bils 45 točkami, največ dela pa je opravil v drugem polčasu, v katerem je dosegel 32 točk.insta vsak k zmagi dodala po 18 točk.Druga tekma polfinala bo v torek prav tako v Salt Lake Cityju.