Detroit še podaljšal agonijo Dallasa na gostovanjih

Dallas Mavericks so po najslabšem nizu rezultatov v tej sezoni, Luka Dončić in soigralci so izgubili štirikrat zapored in nazadnje pred svojimi navijači ugnali branilce naslova Golden State Warriors, vknjižili novo »ničlo« na gostovanju. Za že osmi gostujoči poraz na devetih tekmah so poskrbeli Detroit Pistons, ki so slavili po podaljšku s 131:125.

To je bil tesen obračun dveh izvrstnih strelcev, Ljubljančana Dončića (35 točk, met iz igre 13/25, 10 asistenc, 5 skokov, 3 izgubljene žoge) in Bojana Bogdanovića, hrvaškega reprezentanta po rodu iz Mostarja, ki je v nekdanjem epicentru ameriške avtomobilske industrije dosegel 30 točk (met 10/14) v ravno tako 41 minutah na parketu.

Po prvi četrtini, ki se je končala z visokih 36:36, je z minimalno prednostjo točke na premor ob polčasu odšel Detroit (61:60), ki je prednost pred zadnjimi 12 minutami povišal na devet točk in imel vse v svojih rokah 1:30 minute pred koncem rednega dela, ko pa so po vrsti zadeli Tim Hardaway mlajši (za tri), Dončić in Reggie Bullock ter izsilili podaljšek, v katerem je Dončić uvodoma dvakrat poskrbel za prednost svoje ekipe, ki pa jo je s petimi točkami v zaključni minuti in 15 sekundah pokopal Killian Hayes.

Hardaway je 26 točkam dodal 5 skokov, toda zapravil enega ključnih metov v zaključku podaljška, ko je enega od napadov z izgubljeno žogo zapravil tudi Dorian Finney-Smith. S 25 točkami in 8 skoki se je pri Teksašanih izkazal tudi Christian Wood, medtem ko je Hayes 22 točkam dodal 8 asistenc, Marvin Bagley III pa 19 točkam še 13 skokov za Detroit.

Dallas (izkupiček 10:11) po porazu z eno najslabših ekip v ligi, ki je novembra sicer zabeležila nekaj odmevnih zmag in se zdaj ponaša z izkupičkom 6:18, ostaja izven mest, ki ob koncu sezone prinašajo igranje dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v končnico.